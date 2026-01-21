Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα, που είχε διακοπεί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, αποκαταστάθηκε στις 20:35 σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

Νωρίτερα σήμερα η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ράγες «εξαφανίστηκαν» κάτω από τα νερά. Facebook/Georgios Mantzios

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι 30 επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας, ενώ και τα επόμενα δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα - Δεκέλεια - Αθήνα αντικαταστάθηκαν με λεωφορεία.

