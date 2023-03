Κατερίνα Κουκουράκη: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η πρώην τραγουδίστρια των Vegas

Την πιο χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε μέσα από τα social media, η τραγουδίστρια Κατερίνα Κουκουράκη.

Η τραγουδίστρια Κατερίνα Κουκουράκη που γνωρίσαμε μέσα από τους Vegas αλλά και το YFSF ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Συγκεκριμένα η Κατερίνα Κουκουράκη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

«Ανυπομονώ, να δώσουμε τις πιο φανταστικές μας συναυλίες στο σαλόνι…. •embrace this new chapter in my life» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

