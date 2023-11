Τέιλορ Σουίφτ: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τον θάνατο θαυμάστριας σε συναυλία της

(Photo by Buda Mendes/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management)

Η Τέιλορ Σουίφτ φαινόταν ευδιάθετη κατά τη διάρκεια του σόου της το βράδυ της Παρασκευής στη Βραζιλία - η οποία έλαβε χώρα μια εβδομάδα μετά τον θάνατο μιας θαυμαστής της στη συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Τέιλορ Σουίφτ φάνηκε να περνάει καλά κατά τη διάρκεια της βραδιάς της Παρασκευής στη Βραζιλία — μία εβδομάδα αφότου μια θαυμάστρια της πέθανε στη συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η παγκόσμια σούπερ σταρ ανέβηκε στη σκηνή στο στάδιο Allianz Parque του Σάο Πάολο με ένα αστραφτερό χαμόγελο ξεκίνησε την πρώτη από τις τρεις συναυλίες που έχει προγραμματίσει στην πόλη της Νότιας Αμερικής.



«Σπάσατε το ρεκόρ προσέλευσης για αυτό το στάδιο», αναφώνησε, η ποπ σταρ στους θαυμαστές σας.



Η συναυλία, η οποία καταγράφηκε από θαυμαστές στα social media, περιελάμβανε δύο τραγούδια έκπληξη κατά τη διάρκεια του ακουστικού σετ: "Now That We Don't Talk (Taylor's Version) (From the Vault)" από το "1989 (Taylor's Version)," το οποίο έπαιξε στην κιθάρα και το "Innocent (Tayor's Version)" από το "Speak Now (Taylor's Version)," το οποίο συνδύασε με το πιάνο της.

Η θετική ενέργεια που ακτινοβολούσε σε όλο το γήπεδο ήταν σίγουρα μια αντίθεση με τις τρεις εμφανίσεις της στο Ρίο ντε Τζανέιρο την περασμένη εβδομάδα.

Υπό έρευνα η εταιρεία διοργάνωσης των live εμφανίσεων μετά τον θάνατο θαυμάστριας στη Βραζιλία

Οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με την εταιρεία διοργάνωσης που βρίσκεται πίσω από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βραζιλία. Η είδηση της έρευνας για την Time for Fun έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ana Clara Benevides Machado, θαυμάστριας της καλλιτέχνιδας, 23 ετών, πριν από την εμφάνισή της στο Estadio Nilton Santos την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το NBC News, το τμήμα αντιπροσωπειών καταναλωτών της Πολιτικής Αστυνομίας του Ρίο ντε Τζανέιρο ερευνά το φερόμενο ως «έγκλημα κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία» από την εταιρεία. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και ότι οι αρχές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα «για τη διερεύνηση των γεγονότων». Η βραζιλιάνικη εφημερίδα Estadao εξήγησε ότι οι αρχές πρόκειται να «ερευνήσουν όλα όσα ανέφεραν οι οπαδοί, όπως η δομή του χώρου και η διαθεσιμότητα του νερού».

Την ημέρα του θανάτου της Benevides Machado, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 39 βαθμούς και το κύμα καύσωνα ανάγκασε τη Swift να ακυρώσει την εμφάνισή της το Σάββατο λόγω των «ακραίων θερμοκρασιών στο Ρίο».

Η συναυλία μετατέθηκε για τη Δευτέρα και η τραγουδίστρια έγραψε ότι «η ασφάλεια και η ευημερία των θαυμαστών μου, των συναδέλφων μου ερμηνευτών και του πληρώματος πρέπει και θα έρχεται πάντα πρώτη».

Αν και η αιτία θανάτου της Benevides Machado δεν έχει ανακοινωθεί, το Time For Fun μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γραμμένη στα πορτογαλικά ότι η συναυλιακή θαμώνας είχε αισθανθεί αδιαθεσία στον χώρο και την περιέθαλψαν οι πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Salgado Filho, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Μιλώντας στη βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de S.Paulo, ο πατέρας της, Weiny Machado, εξέφρασε ότι ήθελε διευκρινίσεις σχετικά με το αν απαγορεύτηκε στους θαυμαστές να φέρνουν νερό στη συναυλία, αφού βίντεο που κατέγραψαν οι θαυμαστές έδειχνε τη Swift να διακόπτει τη συναυλία και να ζητά να φέρουν νερό στους παρευρισκόμενους. «Έχασα τη μοναχοκόρη μου, ένα χαρούμενο και έξυπνο κορίτσι. Ετοιμαζόταν να αποφοιτήσει από το τμήμα ψυχολογίας τον ερχόμενο Απρίλιο. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τον πόνο μου. Έφυγε από το σπίτι της για να εκπληρώσει ένα όνειρο και επέστρεψε νεκρή», δήλωσε. Το Time for Fun ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την αναβολή της συναυλίας του Σαββάτου ότι στο στάδιο θα υπήρχαν σταθμοί νερού.

Η Swift σχολίασε την του θανάτου της Benevides Machado στο Instagram Story της, όπου έγραψε: «κατακλύζομαι από θλίψη όταν προσπαθώ ακόμη και να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να πω τώρα ότι αισθάνομαι βαθιά αυτή την απώλεια και η καρδιά μου συμπάσχει με την οικογένεια και τους φίλους της. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πίστευα ότι θα συνέβαινε όταν αποφασίσαμε να φέρουμε αυτή την περιοδεία στη Βραζιλία»