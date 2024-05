Σαν σήμερα το 2005 η Έλενα Παπαρίζου έγινε το… Number One στη Eurovision

Ακόμη και σήμερα θεωρείται ως η καλύτερη εμφάνιση στην ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision

Τραγουδώντας το «My Number One» στο Κίεβο, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού, η Έλενα, με μία σέξι δημιουργία του Ρομπέρτο Καβάλι και με το μπαλέτο του Φωκά Ευαγγελινού, η Έλενα Παπαρίζου έβαλε την Ελλάδα στην μουσική κορυφή της Ευρώπης, ξεσηκώνοντας ξέφρενους πανηγυρισμούς και φέρνοντας τη διοργάνωση του 2006 στην Αθήνα.

Η ΕΡΤ χρησιμοποίησε μια εσωτερική μέθοδο επιλογής για να επιλέξει την Παπαρίζου ενώ για την βραδιά του ελληνικού τελικού έγινε επιλογή με τέσσερα τραγούδια.

Τα τραγούδια που επιλέχθηκαν ήταν τα "My Number One", "OK", "Let's Get Wild" και "The Light In Our Soul". Λίγο πριν από την ελληνική εθνική επιλογή αποκαλύφθηκε ότι το "The Light In Our Soul" κυκλοφόρησε από τον καλλιτέχνη Big Alice στη Γερμανία κάτι που ήταν κόντρα στους κανόνες.

Η ψηφοφορία για την επιλογή του τραγουδιού περιελάβανε ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής. Το "My Number One" κέρδισε με ποσοστό 66,47% και επελέγη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Τα υπόλοιπα έγινα ιστορία στη σκηνή του Κιέβου...