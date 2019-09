Ο Bruce Springsteen γίνεται 70 ετών και παραμένει το απόλυτο «αφεντικό» (vids)

Ο Bruce Springsteen (Bruce Frederick Joseph Springsteen) γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1949, αποκαλούμενος «Το Αφεντικό» (The Boss), είναι ένας από τους πιο διάσημους κι επιτυχημένους Αμερικανούς τραγουδιστές και συνθέτες.

Ηχογραφεί τα τραγούδια του και κάνει περιοδείες με το συγκρότημα E Street Band και είναι γνωστός για το είδος heartland rock, το οποίο σημαίνει πως ο ίδιος θεωρεί ότι η ροκ μουσική έχει και κοινωνικό σκοπό, πέρα από την ψυχαγωγία.

Τα τραγούδια του κυμαίνονται από έντονες μπαλάντες ως δυνατά και γρήγορα rock n' roll κομμάτια.

Τα δύο πιο επιτυχημένα άλμπουμ του, το Born to Run (1975) και το Born in the U.S.A. (1984) αποτελούν την επιτομή τής περιγραφής των καθημερινών «μαχών» των απλών πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Born in the U.S.Α. τον έκανε έναν απ' τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες στη δεκαετία του '80 εντός των συνόρων.

Έχει προσφέρει πλούσιο κοινωνικό έργο στη γενέτειρά του, το Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και αλλού, ενώ επίσης «απάντησε» στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου με το άλμπουμ του "The Rising".

"The Rising":

Μέχρι στιγμής, έχει κερδίσει πάμπολλα βραβεία για τη δουλειά του, μεταξύ αυτών 20 βραβεία Γκράμι, 3 Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Όσκαρ (για την ταινία «Φιλαδέλφεια» με τον Tom Hanks) ενώ συνεχίζει να διατηρεί έναν τεράστιο αριθμό θαυμαστών ανά τον κόσμο.

To "Streets of Philadelphia" για το οποίο κέρδισε Όσκαρ τραγουδιού:

Το 1999 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ο Bruce Springsteen τραγουδά στην τελετή εισαγωγής του στο Rock and Roll Hall of Fame:

Όσον αφορά τις πωλήσεις, έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι δύο υπερτυχεροί που κέρδισαν τα 7.000.000 ευρώ - Πού συμπληρώθηκαν τα δελτία