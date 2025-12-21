Απαγορεύτηκε διαφήμιση του Toyota GR Yaris λόγω «επικίνδυνης οδήγησης»

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota Αυστραλίας βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών μετά την απαγόρευση της νέας τηλεοπτικής διαφήμισης του GR Yaris. Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων της χώρας έκρινε πως το σποτ παραβιάζει τους κανόνες της Ομοσπονδιακής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (FCAI), καθώς παρουσιάζει «μη ασφαλείς πρακτικές οδήγησης».

Στη διαφήμιση, το GR Yaris εμφανίζεται σε κάποιο απομονωμένο σημείο με τον οδηγό να φορά κράνος και στολή αγώνων. Το αυτοκίνητο σταματά μπροστά σε ένα φανταστικό fast-food με το όνομα «Up’n Down Burgers», κάνει παραγγελία και στη συνέχεια οδηγείται με έντονο ρυθμό σε χωμάτινους δρόμους.

Το σποτ ολοκληρώνεται με άλμα, πλαγιολισθήσεις σε βρεγμένο οδόστρωμα και απότομο σταμάτημα δίπλα σε ένα GR86 και μία GR Corolla.

Οι αρχές θεώρησαν πως, παρότι η οδήγηση έγινε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, το ύφος του σποτ ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές που, αν συνέβαιναν σε δημόσιο δρόμο, θα παραβίαζαν τη νομοθεσία.

Η Toyota υποστήριξε πως πρόκειται για φανταστικό σενάριο, με επαγγελματίες οδηγούς και ότι η διαφήμιση τονίζει τις επιδόσεις του μοντέλου, το οποίο άλλωστε έχει ισχυρούς δεσμούς με τους αγώνες ράλλυ μέσω της Gazoo Racing. Ωστόσο, η διαφήμιση αποσύρθηκε από την τηλεόραση, ενώ παραμένει διαθέσιμη στο YouTube.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Το 2021, μια άλλη διαφήμιση του GR Yaris απαγορεύτηκε επειδή έδειχνε σπινάρισμα των τροχών κατά την έξοδο από ένα γκαράζ, μια σκηνή διάρκειας λίγων καρέ.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει πόσο αυστηρό είναι το πλαίσιο στην Αυστραλία, ιδίως όταν πρόκειται για διαφημίσεις εξηλεκτρισμένων ή σπορ αυτοκινήτων όπως το GR Yaris. Υπερβολή ή όχι; Μάλλον το δεύτερο…

