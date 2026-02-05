Αγώνας δρόμου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για τα πρωτεία στη «νέα Διαύγεια»

Συνταγματική κατοχύρωση και επέκταση της Διαύγειας προτείνει το ΠΑΣΟΚ, νέα πλατφόρμα με το όνομα «Διαφάνεια» σχεδιάζει και παρουσιάζει ο Τσίπρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού φαίνεται πως αναδύεται τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αιτία του ανταγωνισμού είναι η σχεδόν ταυτόχρονη πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη Διαύγεια και που στόχο θα έχει την πιο ολοκληρωμένη καταγραφή των δημοσίων δαπανών, προκειμένου να γίνεται πιο εύκολη η λογοδοσία των φορέων του δημοσίου, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φυσικά της κεντρικής κυβέρνησης.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μόνο χθες υπήρξαν τρεις ξεχωριστές δηλώσεις που αφορούσαν το θέμα της μεταρρύθμισης της Διαύγειας, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κώστα Τσουκαλά και τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες το Ινστιτούτο Τσίπρα θα παρουσιάσει εντός της ημέρας την ολοκληρωμένη πρόταση για τη νέα Διαύγεια που θα φέρει το όνομα «Διαφάνεια».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη Διαύγεια

Την αρχή έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα στη συνταγματική αναθεώρηση.

«Η άποψή μας είναι – και το έχω πει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας. Η Διαύγεια ήταν ένα εργαλείο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009-11, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για να υπάρχει έλεγχος δαπανών. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός που πάει και το τελευταίο ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο πρότεινε «η Αρχή Διαφάνειας να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και να ελέγχει τα πόθεν έσχες, τις προεκλογικές δαπάνες και συνολικά τις δαπάνες των κομμάτων. Ακόμη και εκείνες όταν έχουμε εσωκομματικές προεδρικές εκλογές».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη επέμεινε στην ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης και επέκτασης της Διαύγειας.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι η πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση δεν προκύπτει ευκαιριακά λόγω του ανοίγματος της συνταγματικής αναθεώρησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ότι έχει εξαγγελθεί στη ΔΕΘ από τον Νίκο Ανδρουλάκη ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η «Διαφάνεια» του Τσίπρα

Από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να θέλει να μπει σε μια διαδικασία προβολής συγκεκριμένων προτάσεων, πέραν των αναφορών του στο παρελθόν ή στη γενική πολιτική καταγραφή της πραγματικότητας. Η κίνηση αυτή είναι κομβικής σημασίας ώστε να μπει σε κίνηση η λειτουργία των μηχανισμών που θα οδηγήσουν τελικά στην ίδρυση του νέου κόμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, χθες προανήγγειλε ότι η ομάδα ψηφιακής πολιτικής του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχεδίασε και θα παρουσιάσει νέα πλατφόρμα με το όνομα «Διαφάνεια», που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια».

Στην προαναγγελία τονίζεται ότι η «Διαφάνεια» θα μπορεί να ανιχνεύσει εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, τις οποίες η «Διαύγεια» αδυνατεί να εντοπίσει, καθώς, όπως λέει η σημερινή πλατφόρμα δεν μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρει «δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο. Υπερκοστολογήσεις. Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο».

Εντός της ημέρας το Ινστιτούτο Τσίπρα αναμένεται να προβεί σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την πλατφόρμα της «Διαφάνειας».

Τι σηματοδοτεί ο «πόλεμος» ΠΑΣΟΚ - Τσίπρα

Η νέα φάση της Διαύγειας και ο ανταγωνισμός μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα για την «πατρότητα» της πιο ολοκληρωμένης πρότασης για τη μετεξέλιξή της, φαίνεται πως θα αποτελέσει μόνο την πρώτη μάχη σε έναν «πόλεμο» που αυτή τη στιγμή ακόμη «σιγοβράζει», αλλά που όλα δείχνουν ότι θα εκδηλωθεί σε όλη του την ένταση αμέσως μόλις ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του.

Σε αυτή τη φάση, το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει συνειδητά την απευθείας αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς προσώρας το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί, ούτε έχει παρουσιάσει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μπει σε μια αντιδικία με ένα δυνητικό κόμμα.

Όλα αυτά θα αλλάξουν με την ίδρυση του κόμματος, το οποίο οι πληροφορίες του newsbomb.gr επιμένουν ότι δε θα γίνει πριν το Πάσχα. Ειδικά εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείξει εκλογική δυναμική που να απειλήσει την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ, ή γενικότερα εάν απορροφήσει «πράσινες» ψήφους, τότε αναμένεται να υπάρξει σκληρή πολεμική σε όλη την προεκλογική περίοδο.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της νέας Διαύγειας πάντως, ο ανταγωνισμός δεν εκφράζεται ρητά, ωστόσο η πυκνότητα των αναφορών δείχνουν ότι είναι υπαρκτός, καθώς αποτελεί και για τις δύο πλευρές ένα σημαντικό πολιτικό στοίχημα στο οποίο επενδύουν πολιτικά.

