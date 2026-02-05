Σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Φεβρουαρίου.
- 1852 - Ανοίγει για το κοινό το νέο μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία στον κόσμο.
- 1913 - Οι Έλληνες αεροπόροι Μιχαήλ Μουτούσης και Αριστείδης Μωραϊτίνης εκτελούν την πρώτη αεροναυτική αποστολή στην ιστορία, με ένα υδροπλάνο Farman MF.7.
- 1958 - Μία βόμβα υδρογόνου χάνεται από την πολεμική αεροπορία των Η.Π.Α. στα ανοικτά των ακτών της Σαβάννα στην Τζόρτζια.
- 1966 - Ένα άτομο χάνει τη ζωή του, 50 τραυματίζονται και περισσότερα από 5.000 χιλιάδες μένουν άστεγα από ισχυρότατο σεισμό που πλήττει την Ευρυτανία ισοπεδώνοντας 15 χωριά.
- 1991 - Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.
- 2014 - Πεθαίνει η Τζένη Βάνου. Διακρίθηκε για τη χαρακτηριστική φωνή της, για αρκετές δεκαετίες στο ελαφρό και λαϊκό τραγούδι.
