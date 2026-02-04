Επικό βίντεο: Ο μπαμπάς πήγε την κόρη στο ραντεβού της - Κράτησε μόλις 20 δεύτερα
Πολλοί θα ταυτιστούν με τον πατέρα και την αντίδρασή του
Οι μπαμπάδες είναι γνωστό ότι έχουν μία αδυναμία στις κόρες.
Τι συμβαίνει όμως όταν ξεκινούν τα πρώτα σκιρτήματα και πολύ περισσότερο, τα πρώτα ραντεβού;
Viral έχει γίνει το βίντεο, που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν είναι πραγματικό ή σκηνοθετημένο, ενός άνδρα στη Βραζιλία, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, ο οποίος συνοδεύει την κόρη του στο ραντεβού για να συναντήσει το αγόρι της...
Ο νεαρός εμφανίζεται με ένα μπουκέτο λουλούδια, τα οποία δίνει στο κορίτσι υπό το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και η όλη σκηνή είναι άκρως αμήχανη...
Πεθερός και γαμπρός δίνουν τα χέρια, πιθανότατα μία πρώτη γνωριμία, και κάπου εκεί η συνάντηση του ζευγαριού λίγει στον χρόνο ρεκόρ των 20 δευτερολέπτων...
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν η συνάντηση σκηνοθετήθηκε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταυτίζονται με την αντίδραση του πατέρα ...
Δείτε το βίντεο