Επικό βίντεο: Ο μπαμπάς πήγε την κόρη στο ραντεβού της - Κράτησε μόλις 20 δεύτερα

Οι μπαμπάδες είναι γνωστό ότι έχουν μία αδυναμία στις κόρες.

Τι συμβαίνει όμως όταν ξεκινούν τα πρώτα σκιρτήματα και πολύ περισσότερο, τα πρώτα ραντεβού;

Viral έχει γίνει το βίντεο, που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν είναι πραγματικό ή σκηνοθετημένο, ενός άνδρα στη Βραζιλία, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, ο οποίος συνοδεύει την κόρη του στο ραντεβού για να συναντήσει το αγόρι της...

Ο νεαρός εμφανίζεται με ένα μπουκέτο λουλούδια, τα οποία δίνει στο κορίτσι υπό το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και η όλη σκηνή είναι άκρως αμήχανη...

Πεθερός και γαμπρός δίνουν τα χέρια, πιθανότατα μία πρώτη γνωριμία, και κάπου εκεί η συνάντηση του ζευγαριού λίγει στον χρόνο ρεκόρ των 20 δευτερολέπτων...

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν η συνάντηση σκηνοθετήθηκε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταυτίζονται με την αντίδραση του πατέρα ...

Δείτε το βίντεο