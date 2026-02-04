Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς που με πέναλτι του Γιακουμάκη επικράτησαν στη Λεωφόρο των «πράσινων».

Newsbomb

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το ένα πόδι στον τελικό Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, απ’ το δεξί πόδι του Γιακουμάκη. Ο Έλληνας επιθετικός κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε το ματς στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίνοντας τη νίκη με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα, ενώ στο δεύτερο την υπεροχή είχε το «τριφύλλι». Όμως τις ευκαιρίες τις είχε κυρίως η φιλοξενούμενη ομάδα και τελικά με τη «χρυσή αλλαγή» της, κατόρθωσε να φύγει με μια σπουδαία νίκη.

Πλέον, ο «Δικέφαλος» έχει τη ρεβάνς στην Τούμπα όπου με νίκη ή ισοπαλία «σφραγίζει» την πρόκριση στον τελικό. Όπου θα είναι το ξεκάθαρο φαβορί με όποιον αντίπαλο κι αν προκύψει. Το «τριφύλλι» από την άλλη, κυνηγά μια σημαντική ανατροπή για να μείνει ζωντανό στη διεκδίκηση ενός τίτλου τη φετινή σεζόν. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11/2 στις 20:30.

Το φιλμ του αγώνα

10’ Σέντρα από τα δεξιά, ο Τάισον έγινε κάτοχος και σούταρε εντός περιοχής προς τα αριστερά, η μπάλα πέρασε τον Λαφόν και ο Γεντβάι πάνω στη γραμμή έδιωξε.

16’ Ο Τάισον έκανε το σουτ που κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

25’ Κόντρα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα να κουβαλά την μπάλα και να την δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Μύθου που βρέθηκε μόνος στα πλάγια της περιοχής, προσπάθησε να «σκάψει» τον Λαφόν αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

29’ Φάουλ του Αντίνο, έδιωξε με γροθιές ο Τσιφτσής, ο Καλάμπρια σούταρε με τη μία, άουτ η μπάλα.

30’ Ο Τετέι έγινε κάτοχος της μπάλας από κλέψιμο, προχώρησε μόνος του και σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής, με τον Τσιφτσή να διώχνει.

38’ Εξαιρετική πάσα του Ζίβκοβιτς με το εξωτερικό, ο Οζντόεφ τετ α τετ με τον Λαφόν, άνοιξε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού μπλόκαρε.

45’ Ο Πέλκας με εντυπωσιακή ντρίπλα απέφυγε τον Γεντβάι και βγήκε τετ α τετ, αλλά η προσπάθειά του να «κρεμάσει» τον Λαφόν βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

47’ Από γέμισμα του Λαφόν ο Τετέι έγινε κάτοχος, μπήκε στην περιοχή, ο Αντίνο προσπάθησε να κινηθεί στην μπάλα, ο Έλληνας επιθετικός διατήρησε την κατοχή και σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση.

65’ Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Έγινε η σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Γιακουμάκης κινήθηκε στην μπάλα, ο Καλάμπρια σήκωσε το πόδι του και βρήκε τον αντίπαλό του, με τον Ευαγγέλου να υποδεικνύει την παράβαση.

67’ Γκολ 0-1: Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ νικώντας τον Λαφόν.

72’ Σέντρα του Αντίνο, εξαιρετική κεφαλιά του Τετέι, με τον Τσιφτσή να κάνει εκπληκτική επέμβαση και να αποκρούει.

83’ Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά κόντραρε στον Γεντβάι, ο Μπάμπα στη συνέχεια σούταρε πάνω στα σώματα.

90’ Ο Ζίβκοβιτς από τα αριστερά στην κόντρα, έκανε το γύρισμα με τον Γιακουμάκη να μην μπορεί να βρει την μπάλα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 65’ Ίνγκασον - 28’ Κένι, 72’ Χατσίδης

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71’ Κάτρης), Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο (84’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (71’ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (61’ Χατσίδης), Τάισον (77’ Μαντί Καμαρά), Μύθου (61’ Γιακουμάκης).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς - Η σύλληψη του Μαροκινού και η κλειστή κάμερα του σκάφους του Λιμενικού

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο - Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Κανονικά η συνάντηση με τους Αμερικανούς την Παρασκευή - Το διπλωματικό πόκερ των τελευταίων ωρών

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Στις 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα μπλε «ντύθηκε» η Λότζια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aγρίνιο: Στις «διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η General Manager θρυλικής δισκογραφικής

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς, ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο να ζητήσουν λύτρα»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια στον 56χρονο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τα τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ