Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

«Από Δευτέρα θα μπορούν να δηλώνουν οι πολίτες φαρμακείο της επιλογής τους για να τους στέλνουμε το φάρμακο», αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα κατά τη συζήτηση στο προσυνέδριο της ΝΔ.

Αυτό θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τους πολίτες της περιφέρειας.

Κατά τα λοιπά. υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε επίσης για τα θέματα του υπουργείου του: «Σε πολλούς από εσάς θα έρθει μήνυμα στο κινητό από το “Προλαμβάνω”. Μην το προσπεράσετε. Είναι σημαντικό να κάνετε την εξέταση. 178.000 συμπολίτες μας δεν θα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας γιατί έκαναν εξετάσεις με βάση το πρόγραμμα» Για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Χατζηκώστα είπε: « Έκανα μια συζήτηση με κάτι κομμουνιστές, η συμμορία της μιζέριας έχει αλλοιωθεί. Χθες στο Ρίο ήταν ένας. Δεν πήγα να τον εμψυχώσω, του ζητώ συγγνώμη» και πρόσθεσε: «Η Νέα μονάδα τεχνητού νεφρού είναι state of the art». «Μέχρι τις εκλογές θα ΄χουμε παραδώσει το καλύτερο ΕΣΥ στην ιστορία», τόνισε.

