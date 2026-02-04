Γεωργιάδης για Χίο: «Και με ρεπό οι γιατροί πήγαν στο νοσοκομείο - Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για το τραγικό συμβάν με την ανατροπή και την βύθιση της λέμβου των διακινητών μετά τη σύγκρουση με το περιπολικό του Λιμενικού στη Χίο κι εξήρε τη στάση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου της πόλης.

Ο υπουργός υγείας, αφού ξεκαθάρισε ότι «όλα τα περιστατικά είναι διαχειρίσιμα» ακολούθως αναφέρθηκε στην αυταπάρνηση που επέδειξε το προσωπικό του Νοσοκομείου. «Ακόμα και με ρεπό οι γιατροί επέστρεψαν στο νοσοκομείο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική μνεία στο έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας ότι «οι λιμενικοί μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά – Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς».

Παράλληλα ζήτησε ενίσχυση του Λιμενικού στη Χίο για αυξημένη ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».