Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Εγκλωβίστηκε Μολδαβός που προσπάθησε να ανέβει στην κορυφή
Δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο ίδιος ειδοποίησε το 112, έδωσε το στίγμα του και εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.
Όπως αναφέρεται, είναι καλά στην υγεία του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33 ∙ TRAVEL
Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη για σκι το 2026
08:45 ∙ WHAT THE FACT
Αλκοτέστ χωρίς αλκοόλ: Οδηγός ξεπέρασε το όριο λόγω συγκεκριμένου φρούτου στην Κίνα
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Απαγορεύτηκε διαφήμιση του Toyota GR Yaris λόγω «επικίνδυνης οδήγησης»
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Mercedes-Benz VLE: Νέα εποχή για τα πολυτελή van
07:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
08:45 ∙ WHAT THE FACT
Αλκοτέστ χωρίς αλκοόλ: Οδηγός ξεπέρασε το όριο λόγω συγκεκριμένου φρούτου στην Κίνα
13:51 ∙ WHAT THE FACT