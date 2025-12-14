Φλόριντα: Αστυνομικοί διέσωσαν παιδί 16 μηνών από κλειδωμένο αυτοκίνητο - Βίντεο
Οι αστυνομικοί έσπασαν τα παράθυρα και έβγαλαν το παιδί από το όχημα
Με θετική κατάληξη έληξε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό στη Φλόριντα στις 5 Δεκεμβρίου, όταν μητέρα ξέχασε τα κλειδιά μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό της, με το 16 μηνών παιδί της μέσα, τον κινητήρα και τα παράθυρα κλειστά, σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.
Η μητέρα κάλεσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι, σπάζοντας τα παράθυρα, διέσωσαν το παιδί από τις θερμοκρασίες που αυξάνονταν επικίνδυνα εντός του οχήματος.
Το Γραφείο του Σερίφη του Τζάκσονβιλ δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση, τονίζοντας ότι «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάθε λεπτό μετράει» και προειδοποίησε ότι «ακόμη και λίγα λεπτά σε ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι θανατηφόρα, με τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό να εκτοξεύονται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου».