Φλόριντα: Αστυνομικοί διέσωσαν παιδί 16 μηνών από κλειδωμένο αυτοκίνητο - Βίντεο

Με θετική κατάληξη έληξε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό στη Φλόριντα στις 5 Δεκεμβρίου, όταν μητέρα ξέχασε τα κλειδιά μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό της, με το 16 μηνών παιδί της μέσα, τον κινητήρα και τα παράθυρα κλειστά, σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Η μητέρα κάλεσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι, σπάζοντας τα παράθυρα, διέσωσαν το παιδί από τις θερμοκρασίες που αυξάνονταν επικίνδυνα εντός του οχήματος.

Το Γραφείο του Σερίφη του Τζάκσονβιλ δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση, τονίζοντας ότι «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάθε λεπτό μετράει» και προειδοποίησε ότι «ακόμη και λίγα λεπτά σε ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι θανατηφόρα, με τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό να εκτοξεύονται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου».

A 16-month-old child was rescued from a locked car in a Florida parking lot as outside temperatures were around 85 degrees, according to the Jacksonville Sheriff’s Office. The child’s mother called 911 after realizing she had accidentally left her keys inside the vehicle with the… pic.twitter.com/kUmgDBtfVq — CBS News (@CBSNews) December 12, 2025

