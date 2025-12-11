Φλόριντα: Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο λόγω βλάβης στον κινητήρα

Μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, χτυπώντας τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις αρχές.​

Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft 55 επιχείρησε να προσγειωθεί εκτάκτως στον αυτοκινητόδρομο Interstate 95, στην περιοχή Merritt Island, γύρω στις 5:45 μ.μ., αφού είχε προηγουμένως αναφέρει πρόβλημα στον κινητήρα, σύμφωνα με ενημέρωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα Toyota Camry μοντέλο 2023.​

Ο πιλότος και ένας επιβάτης του αεροσκάφους, βγήκαν από το αεροπλάνο χωρίς να τραυματιστούν. Η 57χρονη γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.​

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που το αεροπλάνο επιχειρεί να ακουμπήσει στον αυτοκινητόδρομο ενώ το αυτοκίνητο κινείται στο οδόστρωμα. Στο υλικό φαίνεται το αεροσκάφος να προσγειώνεται πάνω στο όχημα και στη συνέχεια να ολισθαίνει μπροστά του κατά μήκος του δρόμου, μέχρι να ακινητοποιηθεί.