Επιστημονικό πρότζεκτ αποκαλύπτει τις ομοιότητες ανάμεσα στο απέραντο και το απειροελάχιστο

Με την ονομασία «Νέες Οπτικές», το πρότζεκτ παίρνει εικόνες από το διάστημα και τις τοποθετεί δίπλα-δίπλα με βραβευμένες εικόνες από τον διαγωνισμό Nikon Small World, έναν ετήσιο διαγωνισμό μικροσκοπίας

Επιστημονικό πρότζεκτ αποκαλύπτει τις ομοιότητες ανάμεσα στο απέραντο και το απειροελάχιστο
Ένα μικροσκοπικό «χριστουγεννιάτικο δέντρο» αποτελεί εποχιακό στιγμιότυπο ενός εντυπωσιακού επιστημονικού πρότζεκτ που αποκάλυψε ανατριχιαστικές ομοιότητες ανάμεσα στο απέραντο και το απειροελάχιστο.

Υπό την επιμέλεια του Παρατηρητηρίου Ακτίνων Χ Chandra της NASA, η σειρά αυτών των ζευγαρωτών εικόνων αποκαλύπτει εντυπωσιακές συνδέσεις ανάμεσα στο τεράστιο σύμπαν και τον μικροσκοπικό κόσμο που δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι.

Με την ονομασία «New Perspectives» (Νέες Οπτικές), το πρότζεκτ παίρνει εικόνες από το διάστημα και τις τοποθετεί δίπλα-δίπλα με βραβευμένες εικόνες από τον διαγωνισμό Nikon Small World, έναν ετήσιο διαγωνισμό μικροσκοπίας.

Στα highlights περιλαμβάνεται ένα σμήνος νεαρών άστρων, με το παρατσούκλι «Christmas Tree Cluster» (Σμήνος Χριστουγεννιάτικο Δέντρο), το οποίο αντιπαραβάλλεται με ίνες κολλαγόνου και λιποκύτταρα που καταγράφηκαν με μικροσκόπιο λέιζερ.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό δίδυμο (στη φωτογραφία παρακάτω) συγκρίνει ένα τμήμα καρδιακού ιστού που έχει εκτεθεί σε ακτινοβολία —με μικροσκοπικές κουκκίδες και ίχνη που δείχνουν την επίδραση σωματιδίων υψηλής ενέργειας στα κύτταρα— με ένα φωτεινό νεαρό άστρο που φαίνεται στο υπέρυθρο φως, τυλιγμένο μέσα στο αέριο και τη σκόνη ενός αστρικού «μαιευτηρίου».

«Είτε μελετάμε ένα σμήνος γαλαξιών εκατομμύρια έτη φωτός μακριά είτε έναν σχηματισμό κρυστάλλων σε κλίμακα μικρομέτρων, αυτές οι εικόνες μας θυμίζουν την κοινή ομορφιά και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν τον φυσικό κόσμο», δήλωσε η δρ Κίμπερλι Άρκαντ, επιστήμονας αναδυόμενων τεχνολογιών του Chandra και επικεφαλής του πρότζεκτ.

Το Chandra, που λειτουργεί από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Smithsonian, είναι ένα από τα «Μεγάλα Παρατηρητήρια» της NASA, μαζί με τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και James Webb, τα οποία εδώ και πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα προσφέρουν απαράμιλλες εικόνες του σύμπαντος στις ακτίνες Χ.

Το πρότζεκτ «New Perspectives» συνδυάζει αυτές τις διαστημικές εικόνες με βραβευμένες εικόνες από τον διαγωνισμό Nikon Small World, έναν ετήσιο δωρεάν διαγωνισμό μικροσκοπίας που ανακοίνωσε τους πιο πρόσφατους νικητές του τον Οκτώβριο. Στόχος του είναι να προσφέρει έναν νέο τρόπο θέασης των επιστημονικών εικόνων, αναδεικνύοντας τα οφέλη της παρατήρησης του κόσμου μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Η αστρονομία και η μικροσκοπία είναι και οι δύο επιστημονικοί κλάδοι που βασίζονται στην πρόκληση του να κάνουν το αόρατο ορατό. Κάθε επιστήμη αξιοποιεί το φως και τα δεδομένα για να αποκαλύψει κρυφές δομές, είτε στα απέραντα βάθη του διαστήματος είτε στις λεπτομέρειες των ζωντανών κυττάρων. Παρότι οι στόχοι τους διαφέρουν ως προς την κλίμακα, ο εξοπλισμός των τηλεσκοπίων και των μικροσκοπίων αντικατοπτρίζει έναν κοινό σκοπό: τη δραστική επέκταση της ανθρώπινης όρασης.

Τα τηλεσκόπια («κουβάδες φωτός») συλλέγουν αμυδρό φως από τεράστιες αποστάσεις με καθρέφτες και ανιχνευτές, συχνά σε τροχιά στο διάστημα για να αποφεύγεται η ατμόσφαιρα της Γης. Τα μικροσκόπια, αντίθετα, λειτουργούν περισσότερο σαν «χωνιά φωτός», εστιάζοντας στο απειροελάχιστο, χρησιμοποιώντας φακούς, λέιζερ ή δέσμες ηλεκτρονίων για να μεγεθύνουν τους μικρούς κόσμους γύρω μας.

