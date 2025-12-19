Ο κομήτης 3I/ATLAS φτάνει στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη

Ο κομήτης 3I/ATLAS θα βρίσκεται 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, σήμερα Παρασκευή, σε μία πολυαναμενόμενη στιγμή για τους επιστήμονες.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει 1,8 φορές την απόσταση μεταξύ του πλανήτη μας και του Ήλιου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και είναι το πλησιέστερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι αστρονόμοι εστιάζουν την προσοχή τους στο κώμα, το σύννεφο αερίου και σκόνης που περιβάλλει τον πυρήνα. Πρόσφατες εικόνες που κυκλοφόρησαν από τη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες δείχνουν μέρος της δομής της σκόνης και του αερίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δομή του ουράνιου σώματος.

Ειδικοί από τη διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι το κώμα του 3I/ATLAS κυριαρχείται από διοξείδιο του άνθρακα σε ένα εξαιρετικό ποσοστό: σχεδόν 8 προς 1 σε σχέση με το νερό (H₂O).

Τα μυστήρια της σύνθεσης του κομήτη 3I/ATLAS

Το αέριο υδροξύλιο (ΟΗ) αντιπροσωπεύει έναν πολύτιμο δείκτη για την ανίχνευση της παρουσίας νερού στο διαστρικό διάστημα. Αυτό το μόριο σχηματίζεται όταν οι υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου διασπούν τα μόρια του νερού (H2O) σε άτομα υδρογόνου και ρίζες υδροξυλίου

Στην περίπτωση του κομήτη 3I/ATLAS, η παρουσία αερίου υδροξυλίου σε 2,9 αστρονομικές μονάδες από τον Ήλιο δείχνει εξαιρετικά πρώιμη δραστηριότητα του νερού. Αυτή η μέθοδος έμμεσης ανίχνευσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη κομητών και άλλων σωμάτων όπου το νερό μπορεί να υπάρχει σε διάφορες μορφές.

Ο συνδυασμός στοιχείων όπως πτητικά αέρια όπως CO2, μεθανόλη, νερό και οργανικές ενώσεις, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει πολύπλοκα μόρια όπως: αμινοξέα, μπλοκ RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) και οργανικές πρόδρομες ουσίες.

Η στιγμή της πλησιέστερης εγγύτητας θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη φωτεινότητα, τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του κομήτη 3I/ATLAS, μια βασική ευκαιρία για την κατανόηση των υλικών που σχηματίζονται έξω από το Ηλιακό Σύστημα.