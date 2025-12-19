Το Parker Solar Probe της NASA χαρτογράφησε αόρατο μέρος του ήλιου στην πιο ενεργή στιγμή του

Το Parker Solar Probe της NASA χαρτογράφησε αόρατο μέρος του ήλιου στην πιο ενεργή στιγμή του
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Επιστήμονες κατάφερα για πρώτη φορά να δημιουργήσουν λεπτομερείς, 2D χάρτες της εξώτατης ατμόσφαιρας του ήλιου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Parker Solar Probe της NASA, το οποίο βυθίζεται μέσα και έξω από την ατμόσφαιρα του ήλιου, που ονομάζεται στέμμα, από το 2021.

Το Parker είναι το πρώτο σκάφος στην ιστορία που πέταξε τόσο κοντά σε ένα αστέρι.

Αυτή η ικανότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική θερμική ασπίδα του, η οποία μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες άνω των 1.370 βαθμών Κελσίου.

Το στέμμα του ήλιου είναι πολύ θερμότερο - περίπου 555.000 C - αλλά είναι εξαιρετικά διάχυτο, πράγμα που σημαίνει ότι τα αντικείμενα που κινούνται γρήγορα μέσα από αυτό δεν συναντούν πολλά υπερθερμασμένα σωματίδια. Αυτό επιτρέπει στον Parker να περάσει μέσα από το εξωτερικό όριο του στέμματος για σύντομες περιόδους.

Αυτό το όριο είναι γνωστό ως επιφάνεια Alfvén. Αυτό το αόρατο σύνορο είναι το σημείο χωρίς επιστροφή για τα ηλιακά σωματίδια και το ακριβές σχήμα και η φύση του έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μυστηριώδη - μέχρι τώρα.

Οι νέοι χάρτες, που έγιναν χρησιμοποιώντας δεδομένα από το όργανο Solar Wind Electrons Alphas and Protons του Parker, καθορίζουν το σχήμα της επιφάνειας του Alfvén με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα τελευταία επτά χρόνια, οι χάρτες του Parker αποδεικνύουν ότι η επιφάνεια του Alfvén αλλάζει τακτικά το σχήμα και την έκτασή της ανάλογα με το πόσο ενεργός είναι ο ήλιος. (Ο ήλιος ακολουθεί έναν κύκλο δραστηριότητας περίπου 11 ετών, με το ηλιακό μέγιστο - την περίοδο αιχμής του - να φέρνει ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις και διαστημικό καιρό πιο συχνά.)

Οι νέοι χάρτες αποκαλύπτουν ότι η επιφάνεια του Alfvén γίνεται πιο «αιχμηρή» και πιο ταραχώδης καθώς ο ήλιος γίνεται πιο ενεργός, όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε ακριβώς πού βρίσκεται το εξωτερικό άκρο της ατμόσφαιρας του ήλιου και πώς συμπεριφέρονται οι ηλιακοί άνεμοι σε σχέση με αυτό. Αλλά θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους επιστήμονες να προστατεύσουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στη Γη.

Συστήματα όπως το GPS, τα ραδιόφωνα επικοινωνίας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιρρεπή σε διαταραχές από ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις. Η ικανότητα πρόβλεψης πότε μπορεί να συμβεί μια τέτοια έκλαμψη, ή ακόμα και πόσο ισχυρή θα είναι, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους που χειρίζονται αυτά τα συστήματα να προετοιμαστούν για μια πιθανή διακοπή.

Το Parker ολοκλήρωσε την 25η πτήση του στον ήλιο τον Σεπτέμβριο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ κοντινής απόστασης των 6,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του ήλιου, σύμφωνα με τη NASA. Ο ανιχνευτής ταίριαξε επίσης με την ταχύτητα ρεκόρ των 687.000 km/h, καθιστώντας τον το ταχύτερο ανθρωπογενές αντικείμενο στην ιστορία.

