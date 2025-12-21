Φωτιά από σόμπα στο Μέτσοβο: Κάηκαν δύο σπίτια, ζημιές υπέστη τρίτο

Χθες Σάββατο το βράδυ, περίπου στις 21:00, πυρκαγιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία στο Ανήλιο Μετσόβου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από σόμπα στο ισόγειο του σπιτιού μιας ηλικιωμένης, η οποία πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον όροφο και σε διπλανή κατοικία.

Ένας πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στο χωριό επικρατεί αναστάτωση, καθώς κάτοικοι κατήγγειλαν ότι μετά την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η άφιξη της πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα.