O Αντόνιο Μπαντέρας μπαίνει στο καστ του Indiana Jones 5

Μετά τον Μαντς Μίκελσεν και ο Αντόνιο Μπαντέρας θα βρεθεί στο πλευρό του Χάρισον Φορντ στο πέμπτο κεφάλαιο του Ιντιάνα Τζόουνς.

Ο Αντόνιος Μπαντέρας αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην νέα πέμπτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς, στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, όπως αναφέρει το Deadline.

O Ισπανός ηθοποιός φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με την παραγωγή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

Θυμίζουμε πρόσφατα, ο Μπαντέρας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο The Enforcer.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ηθοποιός αυτό τον καιρό έχει δουλειές με φούντες, καθώς ο ίδιος συμμετέχει σε αρκετά πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, μετά την πρόσφατη πρώτη υποψηφιότητα του για Όσκαρ με την ταινία Pain and Glory, θα συμμετέχει στα The Hitman’s Wife’s Bodyguard, όπως επίσης και στο Uncharted της Sony με τους Τομ Χόλαντ και Μαρκ Γουόλμπεργκ. Επίσης επιστρέφει στο σίκουελ Puss in Boots: The Last Wish της Dream Works Animation, όπως και στην ισπανική κωμωδία Official Competition με την Πενέλοπε Κρουζ.

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του αγαπημένου μας αρχαιολόγου, Ιντιάνα Τζόουνς, για πέμπτη και τελευταία φορά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Μάγκολντ και όχι του Στίβεν Σπίλμπεργκ ο οποίος έχει επιλέξει μόνο τον ρόλο παραγωγού στην ταινία.

Πρόσφατα ο πρωταγωνιστής είχε και έναν τραυματισμό στον ώμο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας επίκινδυνης σκηνής και αναμένεται να επιστρέψει δριμύτερος.

Τον προηγούμενο καιρό είχε γίνει γνωστό πως στην ταινία θα συμμετέχει και ο Μαντς Μίκελσεν στον ρόλο του κακού.

Το πέμπτο κεφάλαιο Ιντιάνα Τζόουνς αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 29 Ιουλίου 2022.



