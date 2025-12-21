Συναγερμός στη Σκύρο: Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο με 28 μέλη πλήρωμα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (17/10) στις ελληνικές λιμενικές αρχές, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει στα ανοιχτά της Σκύρου αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και υπέστη μπλακ άουτ.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Λιβερίας, βρέθηκε ακυβέρνητο με 28 μέλη πλήρωμα, ενώ οι τελευταίες αναφορές το εντόπισαν σε απόσταση 12,7 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Σκύρου. Η κατάσταση κρίθηκε άμεσα επικίνδυνη, καθώς το σκάφος έπλεε χωρίς δυνατότητα ελέγχου της πορείας του.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης. Δύο παραπλέοντα πλοία έσπευσαν να συνδράμουν το δεξαμενόπλοιο, ενώ το Λιμενικό απέστειλε τέσσερα πλωτά σκάφη για την ασφαλή παρακολούθηση και ενδεχόμενη συνδρομή του πληρώματος.

Οι Αρχές παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τον καπετάνιο του πλοίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ναυτικών και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή.