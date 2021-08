Hμερολόγιο Pirelli 2022: Αστέρες της μουσικής ποζάρουν στο φακό του Μπράιαν Άνταμς

Το ημερολόγιο της Pirelli για το 2022 έχει θέμα «On The Road»

Ίγκι Ποπ, Σερ και άλλοι διάσημοι τραγουδιστές στο ημερολόγιο της Pirelli για το 2022.

Τα τελευταία χρόνια η Pirelli έχει κάνει τεράστια στροφή στο κόνσεπτ των πάλαι ποτέ αισθησιακών ημερολογίων της που εκδίδονται κάθε χρόνο από το 1964. Τα περίφημα ημερολόγια της ιταλικής μάρκας ελαστικών έχουν επαναπροσδιοριστεί και από pinup calendars με γυμνά μοντέλα σε αισθησιακές πόζες, έχουν μεταμορφωθεί σε αληθινά έργα τέχνης.



Πλέον, κάθε χρόνο η Pirelli απευθύνεται σε άλλον φωτογράφο και ζητάει μια διαφορετική ματιά. Φέτος είναι η σειρά του Μπράιαν Άνταμς! Ναι, σωστά διαβάσετε, καθώς ο Καναδός, εκτός από rocker, είναι και επαγγελματίας φωτογράφος. Ο Άνταμς λοιπόν, πρότεινε στην Pirelli ένα κόνσεπτ με γνωστά ονόματα της μουσικής.



Έτσι, ο Ίγκι Ποπ, η Σερ, η Τζένιφερ Χάντσον και άλλοι αστέρες της μουσικής βιομηχανίας ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό του τραγουδιστή Μπράιαν Άνταμς για το ημερολόγιο Pirelli 2022.

Ο Καναδός φωτογράφισε τους συναδέλφους του, τραγουδιστές σε περιοδείες, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.



Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, ο Άνταμς σχεδίαζε ένα άλλο πρότζεκτ, αλλά το ανέβαλε λόγω της Covid-19.



«Αυτό που ήταν προφανές, λόγω της Covid-19 ήταν ότι κανείς δεν εργαζόταν» είπε. «Όλοι οι μουσικοί παγκοσμίως είχαν ουσιαστικά σταματήσει να εργάζονται, οπότε πρότεινα στην Pirelli να κάνουμε ένα αφιέρωμα στις περιοδείες, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε».



Το ημερολόγιο με θέμα «On The Road» θα διερευνά διαφορετικές πτυχές της ζωής των μουσικών στον δρόμο, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, είτε ξυπνούν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, είτε ταξιδεύουν με λεωφορείο, είτε στα παρασκήνια.



Το ημερολόγιο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες των Rita Ora, Bohan Phoenix, St Vincent, Saweetie και Kali Uchis.

Ο Άνταμς, ο οποίος εργάστηκε ως επαγγελματίας φωτογράφος για πάνω από μια δεκαετία προστίθεται στη λίστα διακεκριμένων καλλιτεχνών που έχουν επιμεληθεί το ημερολόγιο, όπως Άνι Λίμποβιτζ, Πίτερ Λίντμπεργκ, Άλμπερτ Ουότσον, κ.ά.



«Υπάρχει σχεδόν άμεση κατανόηση, όταν ένας μουσικός συναντά έναν άλλον, ακόμα κι αν δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, του γεγονότος ότι εσύ είσαι μουσικός και εγώ είμαι μουσικός» ανέφερε ο Μπράιαν Άνταμς στο CNN προσθέτοντας ότι «απεικονίζει τους ανθρώπους με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο».



Οι καλλιτέχνες της μουσικής φωτογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες και στο Κάπρι και το ημερολόγιο θυμίζει εξώφυλλο άλμπουμ.



«Στον δρόμο ήμουν τα τελευταία 45 χρόνια, επειδή η ζωή ενός μουσικού αποτελείται από δρόμους, ταξίδια, διαμονή σε ξενοδοχεία, ώρες στα παρασκήνια των σταδίων» είπε ο Άνταμς εξηγώντας από που άντλησε έμπνευση.



