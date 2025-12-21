e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 1,21 δισ. ευρώ σε 1,76 εκατ. δικαιούχους

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 1.757.219 δικαιούχους θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές θα γίνουν κατά την περίοδο 22 έως 24 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρόοδο βλέπει ο Γουίτκοφ στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση

04:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και απαγωγή» δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί τρεις Αφγανοί που προσπαθούσαν να μπουν στην χώρα

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ

02:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο (2)

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: ΗΠΑ και Ρωσία σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προσφέρεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις του στρατού

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για την Γάζα με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία

00:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που έφευγε από τη Βενεζουέλα

00:26ΚΟΣΜΟΣ

80 παράνομοι μετανάστες σε Χίο και Σάμο - «Κυνηγητό» με το Λιμενικό

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό - Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Άνδρας χτυπά και κακοποιεί ηλικιωμένο σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγείται στα Χανιά το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Μαθαίνει γερμανικά και παίζει επιτραπέζιο παιχνίδι στο κινητό, όταν έχει αϋπνία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Νεκροί επτά ελέφαντες μετά από σύγκρουση με επιβατικό τρένο - Εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Κορσική: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι - Δείτε βίντεο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια– Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ