Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο (2)

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απο την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν να καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Από σήμερα τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.



Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 2,6 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβληθούν Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβληθούν Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

