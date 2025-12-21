Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρισκόταν 8 χλμ. ΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα.
Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 01:13, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.
