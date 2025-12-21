Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρισκόταν 8 χλμ. ΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 01:13, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας