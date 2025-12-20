Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,2 ρίχτερ 

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια
Σεισμός έγινε αισθητός νωρίτερα στην Αττική. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 2,2 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος πέντε χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται δύο χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά της Νέας Φιλαδέλφειας.

