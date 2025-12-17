Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), στις 03:44
00.00/
1'
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), στις 03:44, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά σε Σαντορίνη και Ανάφη.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,8 χλμ. και το επίκεντρο στα 16 χλμ. νοτιοδυτικά της Ανάφης.
3,4 Ρίχτερ από το EMSC
H αναθεωρημένη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 16 χλμ., και επίκεντρο τα 28 χλμ. νοτιοανατολικά από τα Φηρά.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου
04:06 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης
23:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νίκαια: Οδηγός IΧ τσακώθηκε με ντελιβερά, τον παρέσυρε και τον γρονθοκόπησε
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
22:11 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
20:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος