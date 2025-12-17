Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), στις 03:44, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά σε Σαντορίνη και Ανάφη.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,8 χλμ. και το επίκεντρο στα 16 χλμ. νοτιοδυτικά της Ανάφης.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

H αναθεωρημένη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 16 χλμ., και επίκεντρο τα 28 χλμ. νοτιοανατολικά από τα Φηρά.