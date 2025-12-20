Τουρκία: Άνδρας χτυπά και κακοποιεί ηλικιωμένο σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης

Εικόνες που σοκάρουν διαδραματίστηκαν σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας, κρατώντας ένα σκυλί στο ένα χέρι και φορώντας ένα γάντι στο άλλο, χτυπά, κακοποιεί και εξευτελίζει έναν αβοήθητο ηλικιωμένο άνδρα τον Ιούλιο του 2024.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο ηλικιωμένος πέθανε, χωρίς να γίνει νεκροψία, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ενώ το προσωπικό φέρεται να δέχθηκε απειλές.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, επεβλήθη πρόστιμο στο ίδρυμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας του ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.