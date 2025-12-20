Τουρκία: Άνδρας χτυπά και κακοποιεί ηλικιωμένο σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης
Σοκαριστικές εικόνες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εικόνες που σοκάρουν διαδραματίστηκαν σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης.
Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας, κρατώντας ένα σκυλί στο ένα χέρι και φορώντας ένα γάντι στο άλλο, χτυπά, κακοποιεί και εξευτελίζει έναν αβοήθητο ηλικιωμένο άνδρα τον Ιούλιο του 2024.
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο ηλικιωμένος πέθανε, χωρίς να γίνει νεκροψία, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ενώ το προσωπικό φέρεται να δέχθηκε απειλές.
Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, επεβλήθη πρόστιμο στο ίδρυμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας του ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι
22:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
13:51 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
12:23 ∙ WHAT THE FACT