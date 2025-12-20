Ινδία: Νεκροί επτά ελέφαντες μετά από σύγκρουση με επιβατικό τρένο - Εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια

Η σωρός ενός ελέφαντα βρίσκεται κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, μετά από σύγκρουση με τρένο στην περιοχή Hojai του Assam, στην Ινδία, στις 20 Δεκεμβρίου 2025.

Ένα επιβατικό τρένο στην Ινδία συγκρούστηκε με ένα κοπάδι περίπου 100 ελεφάντων στο κρατίδιο Ασάμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά από αυτούς.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε και ένα ελεφαντάκι ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια και η μηχανή του τρένου, το οποίο μετέφερε 650 επιβάτες με το δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο οδηγός του τρένου είδε τους ελέφαντες μπροστά του στις ράγες και πάτησε τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να το σταματήσει εγκαίρως για να αποφύγει τη σύγκρουση με τους επτά άτυχους ελέφαντες, όπως δήλωσε ο Kapinjal Kishore Sharma, αξιωματούχος της Northeast Frontier Railways.

Eight elephants killed as passenger train hits herd in India’s northeast https://t.co/tMTgphi9vr pic.twitter.com/Bu5JZqGs6s — The Independent (@Independent) December 20, 2025

«Χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του μηχανοδηγού, ο οποίος έλεγξε την ταχύτητα του τρένου, οι επιβάτες γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς», συμπλήρωσε ο κ. Sharma.

Οι αρμόδιες Αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης.

Το σημείο της σύγκρουσης AP

Σε πολλά μέρη της Ινδίας, οι ελέφαντες διασχίζουν τακτικά σιδηροδρομικές γραμμές, αυτοκινητόδρομους και περιοχές με ανθρώπινους οικισμούς αναζητώντας τροφή. Ορισμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί «διάδρομοι ελεφάντων», όπου οι οδηγοί προειδοποιούνται να είναι προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα, να αποφεύγουν να δημιουργούν δυνατούς θορύβους και να δίνουν προτεραιότητα στους ελέφαντες.

BREAKING:



??: Heartbreaking tragedy in INDIA:



Early today, New Delhi Rajdhani Express collided with a herd of elephants. The impact derailed the engine and five coaches. pic.twitter.com/rcyjDzcC8O — ????? ® (@Alpha7021) December 20, 2025

Η Ινδία έχει 150 καθορισμένους διαδρόμους ελεφάντων, 42 από τους οποίους βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Ο τόπος όπου συνέβη το ατύχημα το Σάββατο δεν ήταν τέτοιος διάδρομος, ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρεία σε δήλωσή της.

Στο Ασάμ, ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας.