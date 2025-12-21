ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για την Γάζα με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Newsbomb

ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για την Γάζα με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία

Φωτ.Αρχείου - Σκηνές για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους κοντά στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 28 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Abdel Kareem Hana
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο ειρηνευτικό σχέδιο για της Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

«Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα στη σταδιακή εφαρμογή του Συνολικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα (…) Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Η συνάντηση είχε ως στόχο να εξεταστεί κατά πόσο εφαρμόστηκε η πρώτη φάση –που προέβλεπε την επιστροφή των ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ– και να γίνουν οι προετοιμασίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι όλες οι πλευρές επανέλαβαν ότι δεσμεύονται στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα, τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβερνητικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης. Νέες διαβουλεύσεις θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή της.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Από ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων, σκοτώθηκαν την Παρασκευή έξι άνθρωποι, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα του θύλακα. Το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι τουλάχιστον 401 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί επίσης τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προσφέρεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις του στρατού

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για την Γάζα με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία

00:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που έφευγε από τη Βενεζουέλα

00:26ΚΟΣΜΟΣ

80 παράνομοι μετανάστες σε Χίο και Σάμο - «Κυνηγητό» με το Λιμενικό

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό - Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Άνδρας χτυπά και κακοποιεί ηλικιωμένο σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγείται στα Χανιά το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Μαθαίνει γερμανικά και παίζει επιτραπέζιο παιχνίδι στο κινητό, όταν έχει αϋπνία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Νεκροί επτά ελέφαντες μετά από σύγκρουση με επιβατικό τρένο - Εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια

23:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν παρέλαβε νέο υποβρύχιο: «Είμαστε ισχυροί σε αέρα, στεριά και θάλασσα»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών - Πάνω απο 120 μέσα σε λίγες ώρες

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε πεζή και την παράτησε στο οδόστρωμα

22:28LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, Τζορτζ, ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα γεύματα για άστεγους - Είχε επισκεφτεί την ίδια οργάνωση με την Νταϊάνα όταν ήταν 11 ετών

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και κρύο - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Μέγας Αλέξανδρος: Απίστευτη θεωρία ιστορικού - Είναι θαμμένος στη Βενετία και είναι ο Άγιος Μάρκος

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ