Τουρκία και Χαμάς συζητούν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT συναντήθηκε το Σάββατο με τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, και συζήτησαν τα απαραίτητα μέτρα για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, ανέφεραν τουρκικές πηγές ασφαλείας.

Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ο επικεφαλής της MIT, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αποτραπούν, όπως υποστήριξαν, παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Παράλληλα, εξετάστηκαν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση εκκρεμοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

