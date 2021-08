Μάικλ Τζάκσον: Ο αμφιλεγόμενος «Βασιλιάς της ποπ» που έμεινε στην κορυφή και μετά τον θάνατό του

Μάικλ Τζάκσον: Πριν από 63 χρόνια στην Ιντιάνα των ΗΠΑ γεννήθηκε ένα αγόρι που έμελλε να φτάσει στην κορυφή του καλλιτεχνικού κόσμου και να γράψε ιστορία ακόμα και μετά τον θάνατό του.

This is it… Αυτός ήταν ο τίτλος της τελευταίας τεράστιας περιοδείας που είχε ανακοινώσει ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος γεννήθηκε 29 Αυγούστου του 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα. Η περιοδεία αυτή έγινε η μεγαλύτερη που… δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο «Βασιλιάς της ποπ» λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του, κάνοντας τις τελευταίας πρόβες στο «Staples Center» του Λος Άντζελες, έφυγε στα 50 του χρόνια και όλος ο πλανήτης ακόμα και σήμερα αναζητά την αλήθεια γύρω από τον μυστηριώδη θάνατό του…

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα στις 29 Αυγούστου το 1958. Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 μαζί με τα αδέρφια του Τζάκι, Τίτο, Τζερμέιν και Μάρλον ως μέλος του συγκροτήματος The Jackson 5.

To 1971 ξεκίνησε την σόλο καριέρα του στην δισκογραφική εταιρεία Motown Records.

Η εποχή των Jackson 5 AP Images

Το 1975 το συγκρότημα αποχώρησε από τη Motown και εντάχθηκε στο δυναμικό της Epic αλλάζοντας το όνομα σε The Jacksons.

Ο Τζάκσον κυκλοφόρησε το 1979 τον δίσκο Off the Wall (αποχώρησε από τους The Jacksons το 1984). Από τότε, έγινε ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής.

Thriller, «moonwalk», Bad και ελθέτω η βασιλεία του!

Ο δίσκος Thriller, που κυκλοφόρησε το 1982, κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις δίσκου όλων των εποχών και παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις, έχοντας πουλήσει 110 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Guinness World Records.

Το 1983 ο Τζάκσον επανενώθηκε με τα αδέρφια του στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Motown 25: Yesterday, Today, Forever όπου ερμήνευσαν παλιές τους επιτυχίες όπως "I Want You Back", "The Love You Save", "Never Can Say Goodbye" και "I'll Be There"...

Και κάπου εκεί, ο Τζάκσον ερμήνευσε το "Billie Jean" όπου για πρώτη φορά έδειξε την χορευτική κίνηση "moonwalk" που έγινε σήμα κατατεθέν του. Έμεινε στην κορυφή του Billboard album chart για 37 εβδομάδες, κέρδισε 8 βραβεία Grammy και 7 τραγούδια του ανέβηκαν στο Τop #10.

Το 1985 συμμετείχε μαζί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Stevie Wonder, Ray Charles, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross, Kenny Rogers και πολλοί άλλοι στο τραγούδι We Are The World, το οποίο έγραψε ο Τζάκσον με τον Lionel Richie. Το 1986 ο Τζάκσον πρωταγωνίστησε στην ταινία του George Lucas, "Captain EO" με σκηνοθέτη τον Francis Ford Coppola.

Το 1987 κυκλοφόρησε το Bad, το πρώτο άλμπουμ μετά από σχεδόν 5 χρόνια. Είναι το πρώτο άλμπουμ που έβγαλε 5 νούμερο ένα σινγκλ στις ΗΠΑ, "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror", και "Dirty Diana". Το 1988 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του ονόματι "Moonwalk" και πρωταγωνίστησε στην ταινία "Moonwalker".

Το 1991 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Dangerous με τραγούδια όπως "Black or White", "Remember the Time", "In The Closet", "Jam", "Who Is It", Heal The World", "Give In to Me", "Will You Be There" κ.ά. Το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ HIStory: Past, Present and Future, Book I με τραγούδια όπως "Scream", "You Are Not Alone", "Earth Song", "They Don't Care About Us", "Stranger In Moscow" και παλιές επιτυχίες.

Το 1997 κυκλοφόρησε το remix άλμπουμ Blood on the Dance Floor/HIStory in the Mix με τραγούδια όπως "Blood on the Dance Floor", "Ghosts", "Is It Scary", "Morphine", "Superfly Sister" αλλά και remix τραγουδιών από το άλμπουμ HIStory: Past, Present and Future, Book I. Το 2001 κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ Invincible με τραγούδια όπως "You Rock My World", "Cry", "Butterflies" κ.α.

Απονομή πλατινένιων και χρυσών δίσκων από την ηθοποιό Τζέιν Φόντα AP Images

Εκτός από τα άλμπουμ του, ο Τζάκσον κατέχει επίσης 13 τραγούδια στα 100 δημοφιλέστερα τραγούδια του περιοδικού Billboard, συμπεριλαμβανόμενων των «Don't Stop 'Til You Get Enough», «Rock With You», «Billie Jean», και «Beat It» καθώς και επιπλέον τέσσερα τραγούδια με τους Jackson 5.

Οι ιδιαίτερες χορευτικές του κινήσεις, οι ταινίες μικρού μήκους και η ποπ εμφάνισή του έχουν εμπνεύσει και επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Usher, Britney Spears, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake, Selena, Jennifer Lopez, Kanye West, Rihanna, Lady Gaga, Chris Brown, Justin Bieber μεταξύ άλλων.

Μια από τις εκατοντάδες ιστορικές συναυλίες του Μάικλ Τζάκσον. AP Images

Η «μεταμόρφωση», οι κατηγορίες για παιδοφιλία και οι εξαρτήσεις

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα η προσωπική ζωή του Τζάκσον απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. To 1984, οι Jacksons έκαναν γυρίσματα για γνωστό αναψυκτικό, όμως τα πυροτεχνήματα (εφέ) δεν λειτούργησαν σωστά και τα μαλλιά του Μάικλ πήραν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα.

Η αλλαγή της εμφάνισης του επίσης προκαλούσε ερωτήματα περί πλαστικών επεμβάσεων, τα ταξίδια του με τον χιμπατζή του ονόματι Bubbles, φήμες ότι κοιμόταν σε υπερβαρικό θάλαμο οξυγόνου όπως και οι χειρουργικές μάσκες που φορούσε δημόσια - προφανώς χωρίς να είναι υποχρεωτικό όπως συμβαίνει σήμερα εν καιρώ πανδημίας -τον παρουσίαζαν εκκεντρικό.

Το 1993 ένα 13χρονο αγόρι κατηγόρησε τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση, η υπόθεση έληξε με εξώδικο συμβιβασμό και καταβολή χρηματικού ποσού. Το 2003 κατηγορήθηκε από ένα άλλο 13χρονο αγόρι για σεξουαλική κακοποίηση, η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια το 2005 όπου ο Τζάκσον αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Αφού τον σύστησε πρώτα στην Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ο πατέρας της Έλβις το 1974, ο Τζάκσον επανασυνδέθηκε με την Λίζα Μαρί το 1992. Η Πρίσλεϊ στήριξε τον Τζάκσον όταν άρχισε να γίνεται εξαρτημένος από παυσίπονα και τον έπεισε να μπει σε κέντρο απεξάρτησης. Μέσω τηλεφώνου έκανε πρόταση γάμου στην Πρίσλεϊ. Δέχθηκε και παντρεύτηκαν το 1994 σε ιδιωτική τελετή στη Δομινικανή Δημοκρατία. Χώρισαν το 1996 αλλά συνέχισαν να τα ξαναβρίσκουν και να ξαναχωρίζουν 4 χρόνια μετά το διαζύγιο, σύμφωνα με την Πρίσλεϊ.

Κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Πρίσλεϊ διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την Ντέμπι Ρόου. Ήταν η βοηθός του δερματολόγου του και τον φρόντιζε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 για τη νόσο της λεύκης από την οποία ο Τζάκσον έπασχε. Ο Τζάκσον παντρεύτηκε την Ντέμπι Ρόου τον Νοέμβριο του 1996 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Από αυτό τον γάμο προέκυψαν δύο από τα τρία παιδιά του Τζάκσον, ο Πρινς (1997) και η Πάρις (1998). Ο Τζάκσον και η Ρόου χώρισαν το 1999. Το τρίτο παιδί του, Πρίνς Μάικλ Τζάκσον Β' (Μπίγκι), γεννήθηκε από ανώνυμη παρένθετη μητέρα το 2002.

Η μυθική «Neverland» του Μάικλ Τζάκσον, που έχει πλέον πουληθεί από την οικογένεια... AP Images

Το «This is it», ο μυστήριος θάνατος και ο Dr. Conrad Murray

Τον Μάρτιο του 2009, ο Τζάκσον σε μια συνέντευξη Τύπου στην O2 Arena του Λονδίνου ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών με τίτλο "This Is It". Θα ήταν η πρώτη μεγάλη σειρά συναυλιών του Τζάκσον από τότε που ολοκλήρωσε την HIStory Tour το 1997. Το αρχικό σχέδιο ήταν για 10 συναυλίες στο Λονδίνο, ακολουθούμενες από παραστάσεις στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και τη Βομβάη.

Ο Randy Phillips, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AEG Live, δήλωσε ότι τα κέρδη του Jackson από τις πρώτες 10 συναυλίες θα είναι περίπου 50 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Οι συναυλίες στο Λονδίνο έφτασαν να είναι 50 μετά το ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων: πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήθηκαν σε λιγότερο από δύο ώρες. Οι συναυλίες ήταν να ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου 2009 και να τελειώσουν στις 6 Μαρτίου 2010. Ο Jackson πρόβαρε στο Λος Άντζελες για την περιοδεία υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Kenny Ortega. Οι περισσότερες από αυτές τις πρόβες πραγματοποιήθηκαν στο Staples Center.

Η τελευταία φορά που ο Μάικλ Τζάκσον μίλησε στον Τύπο και το κοινό του, ήταν το Μάρτιο του 2009 όταν ανακοίνωσε την έναρξη της περιοδείας «This is it» AP Images

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Τζάκσον σταμάτησε να αναπνέει ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί υπό τη φροντίδα του Conrad Murray, του προσωπικού του γιατρού. Ο Murray είπε ότι έδωσε στον Τζάκσον ένα φάσμα φαρμάκων σε μια προσπάθεια να τον βοηθήσει να κοιμηθεί στο ενοικιαζόμενο αρχοντικό του στο Holmby Hills του Λος Άντζελες. Οι προσπάθειες αναζωογόνησης του Τζάκσον ήταν ανεπιτυχείς. Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ 'οδόν προς το ιατρικό κέντρο Ronald Reagan UCLA και για περισσότερο από μία ώρα μετά την άφιξή του στις 1:13 μ.μ. Ο θάνατός του ανακοινώνεται στις 2:26 μ.μ. ώρα Ειρηνικού.

Ο θάνατος του Τζάκσον προκάλεσε παγκόσμια θλίψη. Η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα online, προκαλώντας την επιβράδυνση των ιστοτόπων και τη συντριβή τους από την υπερφόρτωση των χρηστών και την άνευ προηγουμένου άσκηση στις υπηρεσίες και τους ιστοτόπους, όπως το Google, το AOL Instant Messenger, το Twitter και η Wikipedia. Συνολικά, η διαδικτυακή κίνηση κυμάνθηκε από 11% έως τουλάχιστον 20% υψηλότερη από την κανονική. Κανάλια όπως το MTV και το BET έκαναν μαραθώνιους των βίντεο κλιπ του.

Το MTV επέστρεψε για πρώτη φορά στην αρχική του μορφή με ώρες των μουσικών βίντεο του Jackson, συνοδευόμενο από ζωντανές ειδήσεις με αντιδράσεις από προσωπικότητες του MTV και όχι μόνο. Το μνημόσυνο του Τζάκσον πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2009 στο Κέντρο Staples στο Λος Άντζελες, ενώ αργότερα διεξήχθη ιδιωτική οικογενειακή κηδεία στο Hall of Liberty του πάρκου Memorial Park του Forest Lawn. Τα εισιτήρια στο μνημείο διανεμήθηκαν μέσω λαχειοφόρου αγοράς. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια φαν ζήτησαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της διήμερης περιόδου υποβολής αιτήσεων. Καταγράφηκαν τυχαία 8.750 ονόματα και κάθε παραλήπτης έλαβε δύο εισιτήρια.

Καλλιτέχνες όπως η Mariah Carey, ο Stevie Wonder, ο Lionel Richie, η Jennifer Hudson, ο Usher και ο αδερφός του Jermaine Jackson τραγούδησαν για να τιμήσουν την μνήμη του, ενώ η Queen Latifah διάβασε το "We Had Him", ένα ποίημα που γράφτηκε από τη Maya Angelou. Η κόρη του Πάρις μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, κλαίγοντας είπε στο πλήθος: "Από τότε που γεννήθηκα, ο μπαμπάς ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσατε να φανταστείτε...και απλά ήθελα να πω ότι τον αγαπώ τόσο πολύ".

Τη στιγμή του θανάτου, στον Τζάκσον είχε χορηγηθεί προποφόλη, λοραζεπάμη και μιδαζολάμη. Διενεργήθηκε έρευνα ανθρωποκτονίας κατά του προσωπικού του γιατρού, Conrad Murray, ο οποίος καταδικάσθηκε το 2011 σε φυλάκιση 4 ετών για το θάνατο του Τζάκσον. Πέρασε 2 χρόνια στη φυλακή και αφέθηκε ελεύθερος το 2013 λόγω καλής διαγωγής.

Στις 25 Ιουνίου 2010, την πρώτη επέτειο του θανάτου του Τζάκσον, θαυμαστές ταξίδεψαν στο Λος Άντζελες για να αποτίσουν φόρο τιμής. Επισκέφτηκαν το αστέρι του Τζάκσον στο Hollywood Walk of Fame, το σπίτι της οικογένειάς του και το πάρκο Memorial Park Forest.

Μέλη της οικογένειας του Τζάκσον και στενοί φίλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η Katherine επέστρεψε στην πόλη όπου ο Τζάκσον γεννήθηκε, για να αποκαλύψει ένα μνημείο στην μπροστινή αυλή του οικογενειακού σπιτιού. Το μνημόσυνο συνεχίστηκε με αγρυπνία υπό το φως των κεριών και ειδική παράσταση του "We Are the World".

«Βασιλιάς» των πωλήσεων και μετά θάνατον

Το πρώτο μεταθανάτιο τραγούδι του Τζάκσον που κυκλοφόρησε ήταν το "This Is It", το οποίο είχε γράψει στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τον Paul Anka. Στις 28 Οκτωβρίου 2009, η Sony κυκλοφόρησε μια ταινία ντοκιμαντέρ με πρόβες, το "Τhis Is It" του Michael Jackson. Παρά την περιορισμένη δέσμευση διάρκειας δύο εβδομάδων, έγινε η ταινία ντοκιμαντέρ ή ταινία συναυλιών με την υψηλότερη απόδοση, με κέρδη άνω των 260 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Το κτήμα του Τζάκσον έλαβε το 90% των κερδών. Η ταινία συνοδεύτηκε από ένα ομώνυμο άλμπουμ.

Δύο εκδόσεις του "This Is It" εμφανίζονται στο άλμπουμ, το οποίο επίσης περιείχε επιτυχίες του Τζάκσον με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στην ταινία, μαζί με ένα μπόνους δίσκο με παλαιότερες εκδόσεις demo περισσότερων επιτυχιών του Τζάκσον και ένα ομιλούμενο ποίημα, "Planet Earth". Στα American Music Awards του 2009, ο Τζάκσον κέρδισε τέσσερα μεταθανάτια βραβεία, δύο για τον ίδιο και δύο για το άλμπουμ του Number Ones, φέρνοντας τα συνολικά αμερικανικά μουσικά του βραβεία σε 26.

Κατά τους 12 μήνες μετά το θάνατό του, ο Τζάκσον πούλησε πάνω από 8,2 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και 35 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον ως τον πιο εμπορικό καλλιτέχνη του 2009. Έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που πούλησε ένα εκατομμύριο downloads σε μια εβδομάδα στην ιστορία της download μουσικής, με ρεκόρ 2,6 εκατομμύρια λήψεις των τραγουδιών του. Τα τρία από τα άλμπουμ του, το Thriller, το Number Ones και το Essential Michael Jackson, πωλούσαν περισσότερο από οποιοδήποτε νέο άλμπουμ.

Ο Τζάκσον επίσης έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με 4 από τα 20 πιο δημοφιλή άλμπουμ σε ένα χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από αυτή την αύξηση των πωλήσεων, η Sony επεκτείνει τα δικαιώματά της διανομής για το υλικό του Τζάκσον, το οποίο επρόκειτο να λήξει το 2015. Στις 16 Μαρτίου 2010, η Sony Music Entertainment, η οποία πρωτοστάτησε από το τμήμα Columbia / Epic Label Group, υπέγραψε μια νέα συμφωνία με το ακίνητο του Jackson για να επεκτείνει τα δικαιώματα διανομής στον κατάλογο μέχρι το 2017 και να κυκλοφορήσει δέκα νέα δίσκους και διάφορα άλλα πρότζεκτ.

Το «This is it» έγινε η πλέον επιτυχημένη περιοδεία που... δεν διεξήχθη ποτέ! AP Images

Στις 4 Νοεμβρίου 2010, η Sony ανακοίνωσε το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ ονόματι Michael, κυκλοφόρησε στις 14 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με το διαφημιστικό single, "Breaking News", που κυκλοφόρησε στο ραδιόφωνο στις 8 Νοεμβρίου. Η Sony Music πλήρωσε το ακίνητο του Τζάκσον 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμφωνία, συν τα δικαιώματα, καθιστώντας το το πιο ακριβό συμβόλαιο μουσικής που αφορά έναν μόνο καλλιτέχνη στην ιστορία. Η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft ανακοίνωσε ένα παιχνίδι χορού-τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 2010, Michael Jackson: The Experience. ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια που χρησιμοποίησαν τα συστήματα Kinect και PlayStation Move, τα συστήματα κάμερας ανίχνευσης κίνησης για το Xbox 360 της Microsoft και το PlayStation 3 της Sony αντίστοιχα.

Στις 3 Νοεμβρίου 2010, το Cirque du Soleil ανακοίνωσε ότι θα κάνει την περιοδεία Michael Jackson: Immortal World Tour τον Οκτώβριο του 2011 στο Μόντρεαλ, και μόνιμο show στο Λας Βέγκας. Παραγωγή αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνδυασμό με την παραγωγή μουσικής και χορογραφίας του Τζάκσον με την καλλιτεχνική, χορευτική και εναέρια επίδειξη του Cirque με τη συμμετοχή 65 καλλιτεχνών. Στις 3 Οκτωβρίου 2011, ανακοινώθηκε ένα άλμπουμ soundtrack που θα συνοδεύει την περιοδεία Immortal. Ένα δεύτερο, μεγαλύτερο και πιο θεατρικό show το Michael Jackson: One by Cirque du Soleil, σχεδιασμένο για παραμονή στο θέρετρο Mandalay Bay στο Λας Βέγκας, ανακοινώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2013. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν στις 23 Μαΐου 2013 σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο σε κρίσιμη και εμπορική επιτυχία.

Τον Μάιο του 2013, ο χορογράφος Wade Robson μήνυσε το κτήμα του Τζάκσον, ισχυριζόμενος ότι ο Τζάκσον τον κακοποιούσε σεξουαλικά για 7 χρόνια, αρχίζοντας από την ηλικία των 7 ετών. Ο Robson είχε προηγουμένως υπερασπιστεί τον Τζάκσον. Ο δικηγόρος του κτήματος του Τζάκσον, Howard Weitzman χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Robson ως "εξωφρενικές και αξιολύπητες". Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ο δικαστής Mitchell L. Beckloff απέρριψε την αγωγή, αναφέροντας ότι ο Robson είχε καταθέσει πάρα πολύ αργά για την ευθύνη του κτήματος του Τζάκσον. Τον Φεβρουάριο του 2014 η υπηρεσία εσωτερικών εσόδων ανέφερε ότι το κτήμα του Τζάκσον είχε 702 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένων των φόρων ύψους 505 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ποινές ύψους 197 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την υποτίμηση της περιουσίας του Τζάκσον.

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Epic Records ανακοίνωσε το δεύτερο μεταθανάτιο δίσκο Xscape, το οποίο περιέχει οκτώ ακυκλοφόρητα τραγούδια. Κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου 2014. Τον Μάιο του 2014, ο James Safechuck μήνυσε το κτήμα του Τζάκσον, ισχυριζόμενος ότι ο Τζάκσον τον κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 10 έως περίπου 14 ή 15 ετών. Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Billboard του 2014 στις 18 Μαΐου, εμφανίστηκε στη σκηνή ένα ολόγραμμα του Τζάκσον, χορεύοντας στο "Slave to the Rhythm", ένα από τα κομμάτια από το άλμπουμ Xscape. Αργότερα το ίδιο έτος, οι Queen κυκλοφόρησαν τρία ντουέτα που είχε ηχογραφήσει ο Freddie Mercury με τον Τζάκσον τη δεκαετία του 1980. Τον Δεκέμβριο του 2015, το Thriller έγινε το πρώτο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, πιστοποιώντας ότι ήταν 30× πλατινένιο. Ένα χρόνο αργότερα, το άλμπουμ είχε πιστοποιηθεί και πάλι 33× πλατινένιο, ξεπερνώντας τα 33 εκατομμύρια αντίτυπα μετά την προσθήκη των Soundscan streaming και των downloads σε πιστοποιήσεις άλμπουμ.

Τα κέρδη του Μάικλ Τζάκσον αυξήθηκαν ακόμα και μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με μια έκθεση του Forbes το 2016, είναι ο πιο εμπορικός διάσημος κάθε χρόνο από το θάνατό του, με κέρδη εκατομμυρίων ετησίως (825 εκατομμύρια δολάρια το 2016). Ένα νέο άλμπουμ με συλλεκτικά κομμάτια ονόματι Scream, κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. Τον Ιούλιο του 2018, η Sony / ATV αγόρασε το μερίδιο της ιδιοκτησίας του Τζάκσον στο EMI για $287,5 εκατομμύρια.

* Με πληροφορίες από Wikipedia