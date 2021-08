Όλα όσα γνωρίζουμε για το Wonder Woman 3

H ιστορία της Νταϊάνα θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας του Wonder Woman

Η Γκαλ Γκαντότ θα φορέσει τη στολή της Wonder Woman για τρίτη φορά.

Αν είστε φαν της Wonder Woman, καλό είναι σιγά-σιγά να ετοιμάζεστε για το τρίτο κεφάλαιο της αγαπημένης σας ηρωίδας. Μετά την εμπορική επιτυχία των δύο προηγούμενων ταινιών, Wonder Woman και Wonder Woman 1984, η Warner Bros. θέλει να ολοκληρώσει την ιστορία της ηρωίδας με μια τριλογία.

Μια τρίτη ταινία Wonder Woman είναι γνωστό πως θα γίνει ήδη από τα τέλη του 2020 με το βασικό καστ αλλά και τη Πάτι Τζέκινς να επιστρέφει στην σκηνοθετική καρέκλα υπό έναν όρο… Να κυκλοφορήσει η ταινία πρώτα στα σινεμά και μετά σε πλατφόρμα streaming.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Wonder Woman θα δούμε φυσικά την Γκαλ Γκαντότ όπως και τις Ρόμπιν Ράιτ και Κόνι Νίλσεν, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει και ο Κρις Πάιν μέσω ορισμένων flashbacks στην ιστορία.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η Τζέκινς έχει ξεκαθαρίσει πως η υπόθεση του τρίτου κεφαλαίου δεν πρόκειται να μας ταξιδέψει στο παρελθόν, καθώς δεν έχει μείνει και κάτι άλλο να ειπωθεί, αλλά θα αφορά μια σύγχρονη ιστορία.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά το σενάριο, τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας στα σινεμά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα των Γκαντότ και Τζέκινς είναι ήδη αρκετά φορτωμένο με άλλα πρότζεκτ, όπως η ταινία Cleopatra. Έτσι τα γυρίσματα του Wonder Woman 3 δεν φαίνεται να ξεκινούν πριν το 2023, συνεπώς η πρεμιέρα αναμένεται να προγραμματιστεί από το 2024 και έπειτα.



