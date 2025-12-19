Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

Αν για κάποιο λόγο η σύνδεσή σας δεν σας επιτρέπει να παίξετε το αγαπημένο σας παιχνίδι, υπάρχουν άλλες επιλογές

Newsbomb

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνήθως τα παιχνίδια απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά όταν για κάποιο λόγο δεν έχετε την δυνατότητα να παίξετε, είτε γιατί το σήμα δεν είναι καλό, είτε γιατί είστε στο εξωτερικό, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μην απογοητεύεστε. Έχετε επιλογές εκτός σύνδεσης.

Το Google Play και τα καταστήματα εφαρμογών προσφέρουν μια πλούσια συλλογή παιχνιδιών που λειτουργούν εκτός σύνδεσης, που κυμαίνονται από κλασικά arcades και περιπέτειες δράσης έως προσομοιωτές, αγώνες, παιχνίδια ρόλων και περιστασιακές προκλήσεις.

Παιχνίδια Arcade εκτός σύνδεσης: Άμεση διασκέδαση

  • Crossy Road: Εμπνευσμένο από το κλασικό Frogger, σας προκαλεί να διασχίσετε δρόμους και ποτάμια ελέγχοντας φιλικούς χαρακτήρες αποφεύγοντας τα εμπόδια. Εάν ο παίκτης αργήσει πολύ, ένας αετός τον πιάνει, αυξάνοντας τη δυσκολία.
  • Angry Birds 2: Προτείνει να ανακτήσετε τα κλεμμένα αυγά αντιμετωπίζοντας πράσινα γουρούνια σε επίπεδα πολλαπλών σταδίων, επιλέγοντας στρατηγικά ποιο πουλί θα πετάξετε και χρησιμοποιώντας ειδικές ικανότητες, μαγεία και αφεντικά για να προσθέσετε ποικιλία και προκλήσεις στην κλασική φόρμουλα σφεντόνας.
  • Fruit Ninja: Σας επιτρέπει να επιδείξετε αντανακλαστικά κόβοντας φρούτα που πετάγονται στον αέρα, αποφεύγοντας τις βόμβες και χρησιμοποιώντας συνδυασμούς για να ενισχύσετε το σκορ. Προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες (Classic, Zen, Arcade) και αναβαθμίσεις για να αναβαθμίσει την εμπειρία παιχνιδιού.
  • Pureya: Μια συλλογή από μίνι παιχνίδια που αλλάζει προκλήσεις κάθε 10 δευτερόλεπτα. Απλά και δυναμικά χειριστήρια για να αποφύγετε εμπόδια και να συλλέξετε μάρμαρα, τα οποία στη συνέχεια ξεκλειδώνουν περισσότερα επίπεδα, μουσική και γραφικά.

Τίτλοι δράσης για να παίξετε χωρίς το διαδίκτυο

  • Dead Cells: Σε αυτό το roguevania με πλατφόρμα δράσης, εξερευνάτε ένα μεταβαλλόμενο νησί με μόνιμο θάνατο και εξέλιξη που βασίζεται σε αναβαθμίσεις που ξεκλειδώνουν, ενθαρρύνοντας τη στρατηγική και την επανάληψη.
  • Grand Theft Auto: San Andreas: Ο CJ πρέπει να κερδίσει ξανά την οικογένειά του και να ελέγξει τη γειτονιά του αντιμετωπίζοντας τη μαφία και τη διαφθορά της αστυνομίας, σε έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο δυνατότητες και δράση.
  • Into the Dead 2: Ο στόχος είναι να διασχίσετε τοπία μολυσμένα από ζόμπι για να σώσετε την οικογένεια. Ο παίκτης τρέχει αυτόματα, αποφεύγει τους εχθρούς, πυροβολεί και αναβαθμίζει τα όπλα, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά τελειώματα και προκλήσεις.

Παιχνίδια αγώνων εκτός σύνδεσης για λάτρεις της περιπέτειας

  • CSR Racing 2: Προσομοίωση αγώνων έλξης με αδειοδοτημένα πολυτελή αυτοκίνητα. Τα αντανακλαστικά στις αλλαγές ταχυτήτων και ο εξατομικευμένος συντονισμός των οχημάτων ανταμείβονται για την επιτυχία σε λειτουργίες ιστορίας και καθημερινά γεγονότα.
  • Does not commute: Ένα μείγμα γρίφων και στρατηγικής, όπου κάθε αυτοκίνητο που οδηγεί ο παίκτης δημιουργεί μια «παγίδα» για το επόμενο, απαιτώντας μνήμη και προνοητικότητα για να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό χάος σε μια πόλη της δεκαετίας του '70.

Περιστασιακός ελεύθερος χρόνος για να αποσυνδεθείτε οπουδήποτε

  • Η περιπέτεια του Άλτο: Ατελείωτο παιχνίδι snowboard σε όμορφα χιονισμένα τοπία, όπου η διάσωση λάμα, το να κάνεις κόλπα και να ξεπερνάς εμπόδια είναι χαλαρωτικό και εθιστικό.
  • Έπος Candy Crush: Προτείνει να παρατάξετε καραμέλες σε σανίδες για να ξεπεράσετε τους στόχους, δημιουργώντας ειδικούς συνδυασμούς και χρησιμοποιώντας power-ups σε μια εθιστική και πολύχρωμη εμπειρία παζλ.
  • Dumb Ways to Die 2: The Games: Κωμικά μίνι παιχνίδια εμπνευσμένα από τα ολυμπιακά αθλήματα, όπου οι χαρακτήρες πρέπει να αποφύγουν παράλογους θανάτους και να σκοράρουν την υψηλότερη βαθμολογία, προάγοντας την ασφάλεια με χιούμορ.

Προσομοίωση εκτός σύνδεσης: Διαχείριση και στρατηγική

  • Fallout Shelter: Ο παίκτης ενεργεί ως επόπτης ενός μετα-αποκαλυπτικού καταφυγίου, διαχειριζόμενος πόρους, επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις και διασφαλίζοντας την ευτυχία και την επιβίωση των κατοίκων του.
  • Plague Inc: Μια πρόκληση στρατηγικής όπου ένα παθογόνο εξελίσσεται για να εξαλείψει την ανθρωπότητα προτού οι επιστήμονες αναπτύξουν μια θεραπεία, προσαρμόζοντας τακτικές και ικανότητες καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
  • The Sims FreePlay: Η έκδοση για φορητές συσκευές του δημοφιλούς έπος, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε Sims, να αναπτύσσετε οικογένειες, να χτίζετε σπίτια και να επιτυγχάνετε μακροπρόθεσμους στόχους σε έναν κόσμο που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Παιχνίδια ρόλων (RPG) για να αποσυνδεθείτε από τον διαδικτυακό κόσμο

  • Κοιλάδα Stardew: Ο χρήστης κληρονομεί ένα παραμελημένο αγρόκτημα και πρέπει να το αποκαταστήσει, να συνδυάσει την αγροτική ζωή με την κοινωνικοποίηση, το ψάρεμα, την εξόρυξη και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ, σε μια ανοιχτή και χαλαρωτική περιπέτεια.
  • Evoland: Περιπέτεια και παιχνίδι ρόλων που διασχίζει την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, ξεκλειδώνοντας γραφικά και μηχανισμούς από το κλασικό ασπρόμαυρο έως το σύγχρονο 3D, αποτίοντας φόρο τιμής σε μεγάλες ιστορίες του είδους.
  • Shattered Pixel Dungeon: Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα roguelike με μπουντρούμια που δημιουργούνται τυχαία, υψηλή δυσκολία και permadeath. Απαιτεί σχεδιασμό και διαχείριση πόρων σε όλο και πιο διαφορετικές προκλήσεις.
  • Magic Rampage: Ένα ρετρό platformer RPG με μοντέρνα στοιχεία, όπου η εξερεύνηση μπουντρούμια, η καταπολέμηση εχθρών, η προσαρμογή χαρακτήρων και η δοκιμή λειτουργιών επιβίωσης και PvP είναι ο κεντρικός άξονας.
  • Bajoterra: Slug It Out 2: Βασισμένο στη σειρά κινουμένων σχεδίων, συνδυάζει τη συλλογή γυμνοσάλιαγκων και την εξέλιξη με τη μάχη με turn-based και μια αφήγηση εξερεύνησης, ιδανική για τους λάτρεις της τακτικής δράσης και του σύμπαντος του Underterra.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρέμβαση για όσους δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτητων στο Κτηματολόγιο

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Μεθυσμένος έσπασε με τσόκαρο ΙΧ και το πέταξε σε αστυνομικούς - Χρειάστηκαν 6 για να τον συλλάβουν

21:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Χειροπέδες σε 62χρονο καθηγητή για παρενόχληση μαθήτριας μέσα στην τάξη - Της ακούμπησε το εσώρουχο

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια - Επιμένει ο Μίτσκοσκι: «Το όνομα "Μακεδονία" είναι ιερό»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Δεν θα δημοσιευθούν όλα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρωταθλητής πυγμαχίας κινδυνεύει άμεσα με εκτέλεση

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Ζίβκοβιτς στο ντέρμπι της Τούμπας

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αίσιο τέλος για τον εξαφανισμένο εδώ και τρεις ημέρες 50χρονο - Επέστρεψε σώος στο σπίτι του

20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Γιαννόπουλος: Ο Νίκος Παππάς με μείωνε, έλεγε «σε χτύπησα, γιατί κοίτα πώς είσαι»

20:39LIFESTYLE

Μία νίκη για τον Μπραντ Πιτ - Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να αποκαλύψει προσωπικά μηνύματα

20:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Με φίλους και του «γηραιού» στο Telekom Center Athens ο αγώνας της GBL

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδές βίντεο «πραξικοπήματος» στη Γαλλία: «Ήθελα να βγάλω χρήματα» λέει ο 17χρονος δημιουργός του - «Κέρδισα 7 ευρώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης - Εντυπωσιακό πλήγμα του Κιέβου - Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

16:06LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Πέφτει αυλαία για την επιτυχημένη σειρά – Αποκαλύψεις και πυροβολισμοί

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ