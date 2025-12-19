Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

Συνήθως τα παιχνίδια απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά όταν για κάποιο λόγο δεν έχετε την δυνατότητα να παίξετε, είτε γιατί το σήμα δεν είναι καλό, είτε γιατί είστε στο εξωτερικό, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μην απογοητεύεστε. Έχετε επιλογές εκτός σύνδεσης.

Το Google Play και τα καταστήματα εφαρμογών προσφέρουν μια πλούσια συλλογή παιχνιδιών που λειτουργούν εκτός σύνδεσης, που κυμαίνονται από κλασικά arcades και περιπέτειες δράσης έως προσομοιωτές, αγώνες, παιχνίδια ρόλων και περιστασιακές προκλήσεις.

Παιχνίδια Arcade εκτός σύνδεσης: Άμεση διασκέδαση

Crossy Road: Εμπνευσμένο από το κλασικό Frogger, σας προκαλεί να διασχίσετε δρόμους και ποτάμια ελέγχοντας φιλικούς χαρακτήρες αποφεύγοντας τα εμπόδια. Εάν ο παίκτης αργήσει πολύ, ένας αετός τον πιάνει, αυξάνοντας τη δυσκολία.

Angry Birds 2: Προτείνει να ανακτήσετε τα κλεμμένα αυγά αντιμετωπίζοντας πράσινα γουρούνια σε επίπεδα πολλαπλών σταδίων, επιλέγοντας στρατηγικά ποιο πουλί θα πετάξετε και χρησιμοποιώντας ειδικές ικανότητες, μαγεία και αφεντικά για να προσθέσετε ποικιλία και προκλήσεις στην κλασική φόρμουλα σφεντόνας.

Fruit Ninja: Σας επιτρέπει να επιδείξετε αντανακλαστικά κόβοντας φρούτα που πετάγονται στον αέρα, αποφεύγοντας τις βόμβες και χρησιμοποιώντας συνδυασμούς για να ενισχύσετε το σκορ. Προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες ( Classic, Zen, Arcade ) και αναβαθμίσεις για να αναβαθμίσει την εμπειρία παιχνιδιού.

Pureya: Μια συλλογή από μίνι παιχνίδια που αλλάζει προκλήσεις κάθε 10 δευτερόλεπτα. Απλά και δυναμικά χειριστήρια για να αποφύγετε εμπόδια και να συλλέξετε μάρμαρα, τα οποία στη συνέχεια ξεκλειδώνουν περισσότερα επίπεδα, μουσική και γραφικά.

Τίτλοι δράσης για να παίξετε χωρίς το διαδίκτυο

Dead Cells: Σε αυτό το roguevania με πλατφόρμα δράσης, εξερευνάτε ένα μεταβαλλόμενο νησί με μόνιμο θάνατο και εξέλιξη που βασίζεται σε αναβαθμίσεις που ξεκλειδώνουν, ενθαρρύνοντας τη στρατηγική και την επανάληψη.

Grand Theft Auto: San Andreas: Ο CJ πρέπει να κερδίσει ξανά την οικογένειά του και να ελέγξει τη γειτονιά του αντιμετωπίζοντας τη μαφία και τη διαφθορά της αστυνομίας, σε έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο δυνατότητες και δράση.

Into the Dead 2: Ο στόχος είναι να διασχίσετε τοπία μολυσμένα από ζόμπι για να σώσετε την οικογένεια. Ο παίκτης τρέχει αυτόματα, αποφεύγει τους εχθρούς, πυροβολεί και αναβαθμίζει τα όπλα, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά τελειώματα και προκλήσεις.

Παιχνίδια αγώνων εκτός σύνδεσης για λάτρεις της περιπέτειας

CSR Racing 2: Προσομοίωση αγώνων έλξης με αδειοδοτημένα πολυτελή αυτοκίνητα. Τα αντανακλαστικά στις αλλαγές ταχυτήτων και ο εξατομικευμένος συντονισμός των οχημάτων ανταμείβονται για την επιτυχία σε λειτουργίες ιστορίας και καθημερινά γεγονότα.

Does not commute: Ένα μείγμα γρίφων και στρατηγικής, όπου κάθε αυτοκίνητο που οδηγεί ο παίκτης δημιουργεί μια «παγίδα» για το επόμενο, απαιτώντας μνήμη και προνοητικότητα για να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό χάος σε μια πόλη της δεκαετίας του '70.

Περιστασιακός ελεύθερος χρόνος για να αποσυνδεθείτε οπουδήποτε

Η περιπέτεια του Άλτο: Ατελείωτο παιχνίδι snowboard σε όμορφα χιονισμένα τοπία, όπου η διάσωση λάμα, το να κάνεις κόλπα και να ξεπερνάς εμπόδια είναι χαλαρωτικό και εθιστικό.

Έπος Candy Crush: Προτείνει να παρατάξετε καραμέλες σε σανίδες για να ξεπεράσετε τους στόχους, δημιουργώντας ειδικούς συνδυασμούς και χρησιμοποιώντας power-ups σε μια εθιστική και πολύχρωμη εμπειρία παζλ.

Dumb Ways to Die 2: The Games: Κωμικά μίνι παιχνίδια εμπνευσμένα από τα ολυμπιακά αθλήματα, όπου οι χαρακτήρες πρέπει να αποφύγουν παράλογους θανάτους και να σκοράρουν την υψηλότερη βαθμολογία, προάγοντας την ασφάλεια με χιούμορ.

Προσομοίωση εκτός σύνδεσης: Διαχείριση και στρατηγική

Fallout Shelter: Ο παίκτης ενεργεί ως επόπτης ενός μετα-αποκαλυπτικού καταφυγίου, διαχειριζόμενος πόρους, επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις και διασφαλίζοντας την ευτυχία και την επιβίωση των κατοίκων του.

Plague Inc: Μια πρόκληση στρατηγικής όπου ένα παθογόνο εξελίσσεται για να εξαλείψει την ανθρωπότητα προτού οι επιστήμονες αναπτύξουν μια θεραπεία, προσαρμόζοντας τακτικές και ικανότητες καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι.

The Sims FreePlay: Η έκδοση για φορητές συσκευές του δημοφιλούς έπος, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε Sims, να αναπτύσσετε οικογένειες, να χτίζετε σπίτια και να επιτυγχάνετε μακροπρόθεσμους στόχους σε έναν κόσμο που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Παιχνίδια ρόλων (RPG) για να αποσυνδεθείτε από τον διαδικτυακό κόσμο