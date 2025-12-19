Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης
Η γεωγραφική θέση και το τοπίο στο Βελονάδο Ρεθύμνου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Βελονάδο Ρεθύμνου αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενταγμένο διοικητικά στον Δήμο Ρεθύμνης. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 360 μέτρων, σε μια τοποθεσία που χαρακτηρίζεται από την έντονη βλάστηση και το κλασικό κρητικό ανάγλυφο. Η πρόσβαση στο χωριό γίνεται μέσω του οδικού δικτύου που συνδέει την πόλη του Ρεθύμνου με την ενδοχώρα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια διαδρομή μέσα από ελαιώνες και φυσικά τοπία.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο
23:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
22:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης
22:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026
22:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet
19:21 ∙ LIFESTYLE
The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
12:23 ∙ WHAT THE FACT