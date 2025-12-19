Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης

Το Βελονάδο Ρεθύμνου αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενταγμένο διοικητικά στον Δήμο Ρεθύμνης. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 360 μέτρων, σε μια τοποθεσία που χαρακτηρίζεται από την έντονη βλάστηση και το κλασικό κρητικό ανάγλυφο. Η πρόσβαση στο χωριό γίνεται μέσω του οδικού δικτύου που συνδέει την πόλη του Ρεθύμνου με την ενδοχώρα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια διαδρομή μέσα από ελαιώνες και φυσικά τοπία.

