Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.

«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε την Πέμπτη (18/12).

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Ρούμπιο: Δεν ανησυχούμε για κλιμάκωση με τη Ρωσία εξαιτίας της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανησυχούν για μια κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία όσον αφορά στη Βενεζουέλα, εν μέσω μαζικής συγκέντρωσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, μαζί με ένα αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη.

«Δεν ανησυχούμε για μια κλιμάκωση με τη Ρωσία όσον αφορά στη Βενεζουέλα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

«Πάντα περιμέναμε από αυτούς να παρέχουν ρητορική υποστήριξη στο καθεστώς Μαδούρο... (αλλά) αυτό δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε το όλο θέμα», πρόσθεσε.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση Τραμπ να μην κάνει ένα «μοιραίο λάθος» σχετικά με τη Βενεζουέλα και ανέφερε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τις αποφάσεις των ΗΠΑ που, όπως λέει, απειλούν τη διεθνή ναυτιλία.

Διαβάστε επίσης