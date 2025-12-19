Μαγνησία: Μεθυσμένος έσπασε με τσόκαρο ΙΧ και το πέταξε σε αστυνομικούς

Σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ερήμην καταδικάστηκε ένας 46χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε πολυτελές αυτοκίνητο, χτυπώντας το με ξύλινο τσόκαρο, βρίζοντας και απειλώντας τον οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ομάδες της ΔΙΑΣ και χρειάστηκαν 6 αστυνομικοί για να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, στη Νέα Ιωνία και την Παρασκευή εκδικάστηκε υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σύμφωνα με το magnesia.news.

O κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην για τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, εξύβρισης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το χρονικό του επεισοδίου, ο κατηγορούμενος χτυπούσε με ξύλινο τσόκαρο το παρμπρίζ ενός ΙΧ.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πλησιάσουν για να τους δώσει τα στοιχεία του, εκείνος του έβρισε αισχρά, απείλησε να τους σκοτώσει. Στη συνέχεια έλεγε ασυναρτησίες ότι δίνει στον οδηγό 500 εκ. € να του δώσει το αυτοκίνητο και δεν του το δίνει, ενώ κάποια στιγμή έβγαλε ξύλινο τσόκαρο και το πέταξε στο κεφάλι του αστυνομικού, που το απέφυγε.

Ο κατηγορούμενος ήταν σε υπερδιέγερση, τέσσερα άτομα τον κρατούσαν από τα χέρια και τα πόδια και απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει, ενώ η σύλληψή του ήταν δύσκολη, γιατί έχει ακρωτηριασμένο το δεξί του χέρι, ενώ έφτυσε και κλωτσούσε τους αστυνομικούς.

Ο 45χρονος είχε καταθέσει τότε στο αυτόφωρο ότι είχε πιεί και δεν θυμόταν τι είχε γίνει, ενώ επειδή έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και είχε καταδικαστεί, είπε στον εισαγγελέα έδρας ότι είχε υποσχεθεί ότι θα κόψει το ουίσκι, αλλά ήταν τα γενέθλιά του και έφυγε κρυφά από τη σύζυγό του και συνέχισε να πίνει.

Ο ίδιος είπε ότι το μόνο που θυμάται είναι έναν οδηγό να κάνει τροχονομική παράβαση και άρχισαν να μαλώνουν και όταν ρωτήθηκε γιατί έβριζε τον οδηγό και στη συνέχεια τους αστυνομικούς απάντησε ότι έχει κανόνες στη ζωή του για να μη βρίζει γυναίκες!

Ο 45χρονος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης 2 ετών για τροχαίο με εγκατάλειψη υπό επήρεια ουσιών, είπε ότι δεν εργάζεται και ζει με σύνταξη αναπηρίας και ένα επίδομα 850 €, δεν βγαίνει από το σπίτι και δεν έχει έξοδα ίσως και γι’ αυτό ξέσπασε… Τέλος, είχε ζητήσει συγνώμη από όσους πείραξε και κατέθεσε ότι κάνει καθημερινό αγώνα.