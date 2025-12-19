Σέρρες: Χειροπέδες σε 62χρονο καθηγητή για παρενόχληση μαθήτριας μέσα στην τάξη

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο καθηγητή Λυκείου στις Σέρρες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος κατηγορείται πως παρενόχλησε σεξουαλικά 16χρονη μαθήτριά του μέσα στην τάξη.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, όλα συνέβησαν πριν μερικά 24ωρα, όταν ο καθηγητής φέρεται πως κάλεσε τη μαθήτρια στην τάξη την ώρα που αυτή ήταν άδεια και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης μαθήτριας, ξεκίνησε να την θωπεύει σε πολύ προσωπικά σημεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη μαθήτρια κατήγγειλε πως ο καθηγητής έβαλε το χέρι του στην πλάτη της για να την χαϊδέψει φτάνοντας να ακουμπήσει ακόμη και το εσώρουχό της. Η 16χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από την αίθουσα και από το σχολείο, ενώ όταν έφθασε στο σπίτι της εξιστόρησε τα όσα της συνέβησαν στην οικογένειά της. Η 16χρονη κοπέλα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών, ενώ ο 62χρονος παραμένει στα κρατητήρια του τμήματος Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών μέχρι και τη Δευτέρα που θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για να καταθέσει.

Ο 62χρονος καθηγητής Λυκείου παραπέμφθηκε με την κατηγορία της κατάχρησης Ανηλίκων σε ασέλγεια κατά τη διάταξη του άρθρου 342 του Ποινικού Κώδικα.

Διαβάστε επίσης