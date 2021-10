To τραγικό δυστύχημα στο Rust ταρακούνησε το Χόλιγουντ: Επανεξετάζει τα πρωτόκολλα ασφάλειας όπλων

Διαδικτυακές καμπάνιες έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές για την απαγόρευση της χρήσης πραγματικών όπλων σε ταινίες και σειρές.

O τραγικός θάνατος της Χαλίνα Χάτσινς από την εκπυρσοκρότηση του όπλου που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας Rust, φαίνεται ότι ταρακούνησε το Χόλιγουντ που ξεκίνησε να επανεξετάζει όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας στα σετ ταινιών και σειρών.

Τις τελευταίες ημέρες τα μεγάλα στούντιο βρίσκονται σε συζητήσεις σχετικά με την πολιτική ασφάλειας των όπλων επανεξετάζοντας πιθανές αλλαγές. Δυστυχώς το Χόλιγουντ που έχει μια μακρά και δύσκολη ιστορία με τα όπλα τα οποία ουκ ολίγες φορές έχουν προκαλέσει σοβαρούς ή ακόμα και θανατηφόρους τραυματισμούς, θυμάται να επανεξετάσει το θέμα μόνο μετά από μια τραγωδία, όπως συνέβη στο Rust.

Την ίδια στιγμή πολλά στούντιο θεωρούν επαρκείς τις υπάρχουσες διασφαλίσεις και εξηγούν ότι κυρίως οι low budget ανεξάρτητες παραγωγές είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Rust, o προϋπολογισμός του είναι αντίστοιχος με αυτόν ενός μέσου επεισοδίου μιας δραματικής σειράς υψηλού επιπέδου, όπερ σημαίνει περίπου 6 με 7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και ένα σφικτό πρόγραμμα γυρισμάτων 21 ημερών.

Η μόνη λύση λοιπόν που θα εξασφάλιζε την απόλυτη ασφάλεια του crew σε μια ακριβή ή φτηνότερη παραγωγή θα ήταν πρωτίστως η καθολική απαγόρευση των πραγματικών όπλων στο σετ.

Ο Νιλ Ζορόμσκι, ένας έμπειρος υπεύθυνος prop όπλων σε κινηματογραφικές παραγωγές, μιλώντας στους Los Angeles Times ανέφερε ότι του έγινε πρόταση από την παραγωγή της ταινίας Rust. Στις συζητήσεις των δύο πλευρών ο Zορόμσκι ζήτησε μια ομάδα πέντε ειδικών τεχνικών όπλων κάτι που δεν ήταν εφικτό. Ο Ζορόμσκι έριξε τις απαιτήσεις τους, μειώνοντας τους ειδικούς σε δύο. Του είπαν ότι η ταινία μπορούσε να αντέξει οικονομικά μόνο ένα άτομο που θα επωμιστεί την ευθύνη και τα καθήκοντα, με αποτέλεσμα ο Ζορόμσκι να αποχωρήσει από τις όποιες συζητήσεις.

Πρόσφατα πάντως, οι δημιουργοί σειρών όπως είναι το The Rookie, το Mare of Easttown και το The Boys ανακοίνωσαν ότι πλέον θα χρησιμοποιούνται αεροβόλα ενώ οι πυροβολισμοί θα προστίθενται με τη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφέ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει παράλληλα στο διαδίκτυο μια καμπάνια για την απαγόρευση της χρήσης αληθινών όπλων στα κινηματογραφικά πλατό. Η εκστρατεία έχει κερδίσει μεγάλη δυναμική. Μάλιστα στο Change.org ο σκηνοθέτης Bandar Albuliwi από την Παρασκευή έχει συγκεντρώσει πάνω από 30.000 υπογραφές και την υποστήριξη αρκετών κινηματογραφιστών και αστέρων του Χόλιγουντ, τραβώντας ακόμα και την προσοχή των νομοθετών…







Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Venom 2 εναντίον Τζέιμς Μποντ: Ποιος νίκησε στο ελληνικό box office

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας του Έτερος Εγώ στο Newsbomb.gr: Τι συμβαίνει με τη χρήση όπλων στις ταινίες του

Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του ΑΠΘ για τις 26 και 27 Οκτωβρίου