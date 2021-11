Οι Whitesnake έρχονται στην Αθήνα για μια αποχαιρετιστήρια συναυλία

Οι Whitesnake κρεμούν τις κιθάρες τους και αποχαιρετούν τους Έλληνες θαυμαστές τους με μια μεγάλη συναυλία το καλοκαίρι του 2022.

Οι θρυλικοί Whitesnake έρχονται στην Ελλάδα για μία αποχαιρετιστήρια συναυλία στην Αθήνα, στις 9 Ιουλίου 2022.

Οι πρωτοπόροι του hard rock, στο πλαίσιο της Farewell Tour, αποχαιρετούν τους θαυμαστές τους με ένα live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το οποίο θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες (έχουν στο ενεργητικό τους έναν από τους μεγαλύτερους back catalogues, που εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια) και υλικό από την πρόσφατη κυκλοφορία τους, την τριλογία Red, White and Blues.

Λίγα λόγια για τους Whitesnake



Οι εμβληματικοί Whitesnake ιδρύθηκαν το 1978 από τον τραγουδιστή των Deep Purple David Coverdale. Μεταξύ των πολυπλατινένιων άλμπουμ του συγκροτήματος συγκαταλέγονται τα Trouble, Lovehunter, Ready And Willing, Come An’ Get It, το Slide It In, με του οποίου τον εκρηκτικό hard rock ήχο οι Whitesnake επανεφηύραν τους εαυτούς τους. Επίσης, ο ομώνυμος δίσκος του 1987, η τεράστια δισκογραφική επιτυχία Whitesnake, το 2017 γιόρτασε την τριακοστή της επέτειο.



Από το σύνολο της δισκογραφίας τους αναδείχθηκαν μυθικά hits, δύο Νο 1 singles, τα Here I Go Again και Is This Love, καθώς και το ανεπανάληπτο hard rock σφυροκόπημα του Still Of The Night, όλα τους κυριάρχησαν τόσο στο MTV όσο και στα ραδιόφωνα παγκοσμίως σε εικοσιτετράωρη βάση.

To 2020 κυκλοφόρησε η τριλογία Red, White and Blues που αποτελεί remixed και remastered εκδοχές μερικών από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους.

Η προπώληση των εισιτήριων για τη συναυλία της 9ης Ιουλίου έχει ήδη ξεκινήσει με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 49 ευρώ (General Admission) και 69 ευρώ (Fan-Zone).



