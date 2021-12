Ατζέντα: Χριστουγεννιάτικες προτάσεις για το πιο γιορτινό Σαββατοκύριακο της χρονιάς

Δέκα προτάσεις που θα βρεις στη χριστουγεννιάτικη ατζέντα μας για το Σαββατοκύριακο 25-26 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικα πάρτι, live μουσική, παραστάσεις στο πνεύμα των ημερών, γιορτινές δραστηριότητες παρέα με τα παιδιά, αλλά και σινεμά, γεμίζουν την ατζέντα μας για το πιο... μαγικό Σαββατοκύριακο του χρόνου! Καλά και ασφαλή Χριστούγεννα!





Σάββατο 25 Δεκεμβρίου

Nina Kraviz, Oddity Club



H superstar της παγκόσμιας house και techno σκηνής, Nina Kraviz θα απογειώσει το βράδυ των Χριστουγέννων με ένα δυνατό, χορευτικό xmas πάρτι. Μαζί της στα decks οι resident djs του Blend Mikee και Manolaco.

Trashformers, Fuzz Club



Οι Trashformers γνωρίζουν πώς να στήνουν κεφάτα πάρτι και αυτό αναμένεται να κάνουν και τη γιορτινή βραδιά των Χριστουγέννων. Μουσική, τραγούδι, χορός, χιούμορ, σόου και καλεσμένοι θα σας διασκεδάσουν έως το πρωί.



Τόνι Σφήνος, Kremlino Stage

Τόνι Σφήνος και Χρύσπα

Tα Χριστούγεννα αποκτούν ατμόσφαιρα από προγούμενες δεκαετίες και χορευτική διάθεση με τον ξεσηκωτικό performer Τόνι Σφήνο, ο οποίος αυτή τη φορά έχει πιάσει λιμάνι. Mαζί του οι Playmates και η Χρύσπα.



Guy Gerber, Intercontinental Athens (Ballroom)



Τη νύχτα των Χριστουγέννων ο superstar της dance σκηνής, Guy Gerber, επιστρέφει στην Αθήνα, για ένα απο τα καταπληκτικά sets που τον έχουν κάθιερώσει ως ένα από τα πλέον περιζήτητα DJ acts του πλανήτη εδώ και δύο δεκαετίες.

Καρυοθραύστης, Christmas Theater

Καρυοθραύστης

Αφήνουμε τα dance πάρτι και την ξέφρενη διασκέδαση, για να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο Chrismas Theater που ζωντανεύει το κλασικό παραμύθι Ο Καρυοθραύστης. Το Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης που αποτελείται από σπουδαίους χορευτές των φημισμένων μπαλέτων Κίροφ (Μαριίνσκι) έρχεται στην Αθήνα με εξήντα συντελεστές για να παρουσιάσει το ωραιότερο παραμύθι των Χριστουγέννων.

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου

Γιάννης Διονυσίου, Ίλιον Plus



Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και η διασκέδαση συνεχίζεται με live μουσική. Μετά από δύο sold out εμφανίσεις ο Γιάννης Διονυσίου, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς, επιστρέφει στο Ίλιον Plus την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου σε ρυθμούς εορταστικούς. Θα παρουσιάσει αγαπημένα κλασικά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια που τον έχουν καθιερώσει ως πρεσβευτή αυτής της μεγάλης μουσικής μας παράδοσης στο νεανικό κοινό, καθώς και νέα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ.

Σκρουτζ - The Musical, Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Σκρουτζ - The Musical



Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στη σκηνή του Θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη μέσα από το φαντασμαγορικό μιούζικαλ «Σκρουτζ The Musical». Η κλασική Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς έρχεται να μας θυμίσει την αξία του πνεύματος των Χριστουγέννων, μέσα από ένα λαμπερό μιούζικαλ που θα ζεστάνει την καρδιά και την ψυχή μας. Παίζουν: Σπύρος Μπιμπίλας, Μπέτυ Λιβανού, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, κ.ά.



The Matrix Resurrections, Σινεμά



Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, μετά τα πάρτι και τα γιορτινά τραπέζια, αρπάζουμε την ευκαιρία να χαλαρώσουμε απολαμβάνοντας μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Ο λόγος για το τέταρτο κεφάλαιο του Matrix με τον Κιάνου Ριβς να επιστρέφει στον ρόλο του Νίο, 20 χρόνια σχεδόν, μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του franchise.

Ξωτικά εν δράσει…, Ελληνικός Κόσμος

Ξωτικά εν δράσει…