Meat Loaf: Πέθανε ο τραγουδιστής του «I’d Do Anything for Love»

Ο Meat Loaf είχε κάνει μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του '90 με τραγούδια όπως τα «I’d Do Anything for Love» και «Two Out of Three Ain’t Bad».

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή σκόρπισε ο θάνατος του Meat Loaf, ιδιαίτερα γνωστού στη χώρα μας για την επιτυχία του I'd Do Anything For Love. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο Deadline, ο ατζέντης του, Μάικλ Γκριν. Ο Meat Loaf άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, το βράδυ της Πέμπτης έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Ντέμπορα.

Σύμφωνα με τον ατζέντη του, οι δύο κόρες του τραγουδιστή, Περλ και Αμάντα όπως και οι κοντινοί φίλοι του, είχαν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν προτού «φύγει» από τη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

«Γνωρίζουμε πόσα σήμαινε για πολλούς από εσάς και εκτιμούμε πραγματικά όλη την αγάπη και τη στήριξη στο πένθος μας για τον χαμό ενός τόσο εμπνευσμένου καλλιτέχνη και ανθρώπου», ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του καλλιτέχνη. «Από την καρδιά του μέχρι τις ψυχές σας… μην σταματήσετε ποτέ να ροκάρετε».



Γεννημένος στα Ντάλας του Τέξας στις 27 Σεπτεμβρίου του 1947, ο βραβευμένος με Grammy Meat Loaf, κατά κόσμον Μάρβιν Λι Άντεϊ, μετρούσε έξι δεκαετίες καριέρας και συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές (Glee, Tales From the Crypt, Ghost Wars) και πάνω από 65 ταινίες όπως οι: The Squeeze, Formula 51, Out of Bounds, Fight Club, Focus και Rocky Horror Picture Show που αποτέλεσε και το κινηματογραφικό ντεμπούτο του το 1975.

H τριλογία του Bat Out of Hell παραμένει ένα από τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών.



O Meat Loaf ήταν επίσης γνωστός για το εύρος της φωνής και για τη θεατρικότητά του πάνω στη σκηνή.







