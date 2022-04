Μπρους Γουίλις: 10 ρόλοι που τον έβαλαν για πάντα στην καρδιά μας!

Τζωρτζίνα Ντούτση

03/04/2022 06:45

Σοκ και συγκίνηση στο Χόλιγουντ αλλά και σε όλους τους θαυμαστές του ανά τον κόσμο, προκάλεσε η είδηση ότι ο Μπρους Γουίλις αποσύρεται από την Υποκριτική λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.



Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του ηθοποιού, ο Μπρους Γουίλις «πρόσφατα διαγνώστηκε ότι πάσχει από αφασία, γεγονός που επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητές του. Κατά συνέπεια και κατόπιν ώριμης σκέψης, ο Μπρους εγκαταλείπει την καριέρα που τόσο αγαπούσε».



Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ετοιμόλογος και ατακαδόρος «Ντέιβιντ Άντισον» της καρδιάς μας δεν μπορεί να επικοινωνήσει γλωσσικά. Κανένας θαυμαστής του δεν θέλει να πιστέψει ότι 67χρονος ηθοποιός έχει μπει σε ένα τόσο δύσκολο μονοπάτι...



Στη σαραντάχρονη καριέρα του, ο Μπρους Γουίλις τιμήθηκε με μία Χρυσή Σφαίρα και δύο βραβεία Έμι. Εμείς θυμόμαστε ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του στη μεγάλη και μικρή οθόνη και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για εκείνον, σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.





Moonlighting (1985-1989)

Το 1985 ο ετοιμόλογος, πνευματώδης και γοητευτικός «Ντέιβιντ Άντισον» μπήκε για πάντα στην καρδιά μας, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Το Moonlighting (Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια) του ABC, χάρισε στον Μπρους Γουίλις το πρώτο του Emmy και το έκανε γνωστό στο παγκόσμιο κοινό. Το Moonlighting παραμένει σε πολλές λίστες ως μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, με το αχτύπητο δίδυμο (Γουίλις και Σίμπιλ Σέπερντ) να δείχνουν τον δρόμο για αρκετές μεταγενέστερες σειρές και χαρακτήρες του είδους. Στα μπόνους, το αξεπέραστο μουσικό θέμα της σειράς, που μας συγκινεί μέχρι σήμερα.

Die Hard (1988)

O Μπρους Γουίλις είναι «Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει». Το Moonlighting ανοίγει στον ηθοποιός τις κινηματογραφικές πόρτες και ο ρόλος του Τζον ΜακΛέιν τον χρίζει σε απόλυτο action hero και σούπερσταρ! Η περιπέτεια του 1988 γνώρισε τέσσερις ακόμα συνέχειες, όλες με τον Γουίλις στον πρωταγωνιστικό ρόλο και αν θέλετε, μέχρι σήμερα θεωρείται μια από τις καλύτερες... χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών!

The Sixth Sense (1999)

Ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του Γουίλις και ένα από τα πιο ανατρεπτικά φινάλε στην ιστορία του σινεμά! Η Έκτη Αίσθηση έδωσε την ευκαιρία στον ηθοποιό να ξεδιπλώσει το ερμηνευτικό του ταλέντο και πέρα από τις γνωστές ταινίες δράσης που μας είχε συνηθίσει. Για την ιστορία, ο Γουίλις υποδύεται τον ευαίσθητο παιδοψυχολόγο Dr. Malcolm Crowe, ο οποίος κερδίζει την εμπιστοσύνη ενός ιδιαίτερου παιδιού που ταλαιπωρείται από οράματα φαντασμάτων.

Hudson Hawk (1991)

Ο Μπρους Γουίλις το 1991 έχοντας την αυτοπεποίθηση του blockbuste, Die Hard, δίνει σάρκα και οστά σε μια δική του ιδέα, υποδυόμενος το «Γεράκι» 'Εντι Χόκινς, γνωστό ως Hudson Hawk.



O Hudson Hawk, περιβόητος διαρρήκτης, και ο καλύτερος στο είδος του, αποφυλακίζεται μετά από δέκα χρόνια κάθειρξης και ορκίζεται να μην ξαναγυρίσει ποτέ στην κόλαση που λέγεται φυλακή. Το μόνο που θέλει (σε όλη την ταινία) είναι απολαύσει έναν... μερακλίδικο καπουτσίνο. Ωστόσο, η μοίρα έχει άλλα σχέδια για εκείνον και τον αναγκάζει να ταξιδέψει ανά τον κόσμο και να κλέψει τρία έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Παραπάνω από απολαυστικές, οι σκηνές που πρέπει να αφαιρέσει τα διάσημα έργα.



Διασκεδαστική, -καλτ- κωμική περιπέτεια, που θα σας κάνει να περάσετε πολύ καλά.

Armageddon (1998)

Μια ταινία που... ακούγεται δυνατά, καθώς το I Don't Want To Miss A Thing από τους Aerosmith, σε μια κομβική σκηνή της ταινίας, παραμένει αξεπέραστο.



Η ταινία καταστροφής ακολουθεί μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων που στάλθηκαν από τη NASA για να σταματήσουν έναν γιγαντιαίο αστεροειδή, που ετοιμάζεται να συγκρουστεί με την Γη. Στο πλευρό του Μπρους Γουίλις, βλέπουμε τους: Μπεν Άφλεκ, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Λιβ Τάιλερ, Όουεν Γουίλσον, κ.ά.



Το blockbuster έχει επικριθεί αρκετά από τους αστρονόμους και παράλληλα μας έχει χαρίσει μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του σινεμά, όταν ένας πατέρας θυσιάζεται για την κόρη του και την ανθρωπότητα.

12 Monkeys (1995)

Το 1995 ο Γουίλις μας χαρίζει ακόμα μια διαφορετική ερμηνεία στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που τον ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Ο σταρ υποδύεται τον κατάδικο Τζέιμς Κόουλ ο οποίος επιλέγεται για να πάει πίσω στο χρόνο δεκαετίες αφότου ένας θανατηφόρος ιός εξαφάνισε το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας το 1996, αναγκάζοντας τους πάντες να παρανομούν. Εκεί που όλα πηγαίνουν λάθος, συναντά τον χαρακτήρα του Μπραντ Πιτ ο οποίος μπορεί να του δώσει μερικές από τις απαντήσεις που ψάχνει.

Death Becomes Her (1992)

Στην μαύρη σάτιρα του Ρόμπερτ Ζεμέκις, Ο Θάνατος Σού Πάει Πολύ, ο Μπρους Γουίλις αναδεικνύει το απίστευτα κωμικό του ταλέντο, έχοντας στο πλάι του τη Μέριλ Στριπ και την Γκόλντι Χόουν. Ο Γουίλις υποδύεται τον Έρνεστ, τον πλαστικό χειρουργό που γίνεται... αναπλαστικός νεκροθάφτης. Αφού ο Έρνεστ διακόπτει τον αρραβώνα του με τη μυθιστοριογράφο Helen Sharp (Χόουν) και παντρεύεται την αυτοαπορροφημένη Madeline (Στριπ), τα πράγματα πάνε... αλλόκοτα όσο και στραβά. Οι δύο γυναίκες πίνουν ένα μαγικό φίλτρο που τους δίνει αιώνια νεότητα. Όχι χωρίς κόστος...

Pulp Fiction (1994)

Σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του '90, ο Κουέντιν Ταραντίνο μάς δίνει μια από τις εμβληματικές ταινίες του. Μαζί με τον Τζον Τραβόλτα, τον Σάμιουελ Τζάκσον και την Ούμα Θέρμαν, βλέπουμε τον Μπρους Γουίλις στον ρόλο του πυγμάχου, Μπουτς Κούλιτζ.



Χιουμοριστική, βίαιη και ενίοτε στοχαστική, η ερμηνεία του Μπρους Γουίλις, κλέβει συχνά την παράσταση από άλλους ηθοποιούς.

Sin City (2005)

Το ασπρόμαυρο, σκοτεινό φιλμ των Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Φρανκ Μίλερ και Κουέντιν Ταραντίνο, ως special guest σκηνοθέτη, είναι μια αναμφισβήτητα μια συναρπαστική διαδρομή που δεν μοιάζει με καμία άλλη! Η Αμαρτωλή Πόλη βασίζεται στις τρεις από τις εφτά ιστορίες του ομώνυμου κόμικ του Φρανκ Μίλερ.



Οι ιστορίες που βασίστηκε η ταινία είναι: The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard ενώ η πρώτη σκηνή είναι από το The Customer is Always Right.



Η ταινία είναι εξολοκλήρου σκηνοθετημένη με μια Sony HDC-950 ψηφιακή κάμερα.



Ο Μπρους Γουίλις ερμηνεύει μια από τις δοκιμασμένες και αληθινές σύνθετες αντι-ηρωικές του περσόνες δράσης. Υποδύεται τον Τζον Χάρτιγκαν, έναν απογοητευμένο αλλά έντιμο μπάτσο στο γεμάτο εγκλήματα, διεφθαρμένο Sin City, που εντοπίζει έναν αδίστακτο κατά συρροή δολοφόνο παιδιών.

Τhe Fifth Element (1997)

Ο μοναδικός αναλαμβάνει να σώσει τον κόσμο, στο sci-fi του Λικ Μπεσόν, Το Πέμπτο Στοιχείο. Μαζί του, ο σπουδαίος Γκάρι Όλντμαν και η Μίλα Γιόβοβιτς. Μάλιστα, ο Γάλλος ξεκίνησε να γράφει την ιστορία που όταν ήταν 16 ετών. Χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια για να προβληθεί το φιλμ στους κινηματογράφους.



Η πλοκή της ταινίας εκτυλίσσεται κυρίως στον 23ο αιώνα και αφορά στην επιβίωση της Γης από μια εξωγήινη απειλή. Τη σωτηρία του πλανήτη αναλαμβάνει σχεδόν άθελά του ο Κόρμπεν Ντάλας (Γουίλις), οδηγός ταξί και πρώην ταγματάρχης, που εμπλέκεται στην υπόθεση όταν μια νεαρή γυναίκα, η Λίλου (Γιόβοβιτς) πέφτει στο ταξί του από τον ουρανό. Ο Ντάλας τη βοηθά να εντοπίσει τέσσερις μυστικιστικές πέτρες, που θα ενεργοποιήσουν ένα όπλο ενάντια στο απόλυτο κακό που απειλεί τη ζωή στη Γη.

Η αλήθεια είναι ότι η ταινία κατάφερε να διχάσει τους κριτικούς. Έχει χαρακτηριστεί τόσο ως το καλύτερο όσο και ως το χειρότερο καλοκαιρινό blockbuster όλων των εποχών.

