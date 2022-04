Ο Έλληνας ηθοποιός που θα παίξει στη νέα ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ

O Tζορτζ Κλούνεϊ πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι της ταινίας The Boys in the Boat

O ηθοποιός Κρις Διαμαντόπουλος είναι η νέα φωνή του Μίκυ Μάους της Ντίσνεϊ, ενώ πρόσφατα τον είδαμε στο Red Notice του Netflix.

Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός του Red Notice, Κρις Διαμαντόπουλος, είναι η πρόσφατη προσθήκη στη νέα ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ, με τίτλο The Boys in the Boat.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του συγγραφέα Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν, «The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics» που κυκλοφόρησε το 2013.



Ακολουθεί τη θριαμβευτική ιστορία της ανδρικής ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, που κατέπληξε τον κόσμο κερδίζοντας το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936.

Ο Διαμαντόπουλος θα παίξει τον αθλητικογράφο Royal Broughman, ο οποίος ακολουθεί την ομάδα και καταγράφει την εκπληκτική ιστορία της.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εκτός από τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει και την παραγωγή

O Κρις Διαμαντόπουλος ποζάρει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες AP

Κρις Διαμαντόπουλος

Εκτός από το Red Notice, ο Διαμαντόπουλος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη μίνι σειρά του Netflix, True Story, δίπλα στους Κέβιν Χαρτ και Γουέσλι Σνάιπς, όπως και στο Silicon Valley του ΗΒΟ.



Επίσης είναι ο πέμπτος ηθοποιός στην ιστορία που χαρίζει τη φωνή του στον Μίκυ Μάους στη σειρά Μίκυ Μάους της Disney, για την οποία έλαβε δύο υποψηφιότητες για Emmy. Ο Διαμαντόπουλος δίνει στον Μίκυ μια φωνή που μοιάζει περισσότερο με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.



Ο Ελληνο-Καναδός, Κρις Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στις 9 Μαίου του 1975 στο Τορόντο του Καναδά και οι γονείς του τον βάπτισαν με το όνομα Χριστόφορος. Μιλά άπταιστα ελληνικά, τα οποία μάλιστα έχει ως πρώτη γλώσσα.



Η καριέρα του ξεκίνησε από την ηλικία των 9 ετών, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά διαφημιστικά αλλά και σε θεατρικές παραγωγές. Ο Διαμαντόπουλος έχει παίξει σε μεγάλες παραγωγές του Broadway (The Full Monty και Les Misérables).



Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως Charmed, The Sopranos, Nip/Tuck, Boston Legal και έχει ενσαρκώσει τον Φρανκ Σινάτρα στο The Kennedys. Το 2012 έπαιξε τον ρόλο του Moe Howard στην ταινία «The Three Stooges».



Είναι παντρεμένος με την γνωστή ηθοποιό Μπέκι Νιούτον και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.



