Όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε από σήμερα στα σινεμά

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 7 Απριλίου.

Πληθώρα νέων ταινιών κυκλοφορεί από σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους με προτάσεις για κάθε σινεφίλ. Το πολιτικό δράμα «Υποσχέσεις» και το ολόφρεσκο «16 φορές άνοιξη», αξίζουν την προσοχή σας.



Δείτε τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 7 Απριλίου.

X

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of the Devil), ένας λάτρης του τρόμου και πιστός υπηρέτης του, παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο θρίλερ με πολλές ανατροπές.



Με φόντο το αγροτικό Τέξας του 1979 και με άρτια αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, ο Γουέστ παίζει με τους κανόνες και τα στερεότυπα του ανεξάρτητου σινεμά και σκηνοθετεί ένα δυνατό καστ από ανερχόμενους και καταξιωμένους ηθοποιούς σε μία συναρπαστική ταινία-ωδή στο είδος του τρόμου. Στην ταινία εμφανίζονται οι Μία Γκοθ (Suspiria), Τζένα Ορτέγκα (Scream), Μάρτιν Χέντερσον (The Ring), Μπρίτανι Σνόου (Pitch Perfect), Όουεν Κάμπελ (The Americans), Στίβεν Γιούρι (Lord of the Rings) και ο Σκοτ Μεσκούντι (Don’t Look Up).



1979: Μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωνόμενοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Υποσχέσεις (Promises)

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ (Η Δασκάλα του Πιάνου) πρωταγωνιστεί στο ευφυές πολιτικό δράμα του Τομά Κρουιτόφ (Η Συνομωσία της Σκιάς) και ενσαρκώνει μία μαχητική δήμαρχο που έρχεται αντιμέτωπη με ένα καθοριστικό ηθικό δίλημμα.



Η Κλεμάνς (Ιζαμπέλ Ιπέρ), μία ατρόμητη δήμαρχος μιας πόλης κοντά στο Παρίσι, ολοκληρώνει τη θητεία της. Μαζί με το δεξί της χέρι, τον πιστό Γιαζίντ (Ρεντά Κατέμπ), έχει παλέψει ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και τη διαφθορά. Όταν τη γίνεται πρόταση να αναλάβει ένα υπουργείο, η φιλοδοξία της φουντώνει και διακυβεύεται η αφοσίωση της απέναντι στους πολίτες. Θα επιβιώσει η πολιτική της ακεραιότητα ή θα υπερτερήσει η φιλοδοξία;

16 Φορές Άνοιξη (Spring Blossom)

Η 16χρονη Σουζάν η οποία δεν μοιάζει με τους συνομήλικούς της και τους βαριέται αφόρητα, γνωρίζει έναν 35άρη ηθοποιό έξω από ένα θέατρο και τον ερωτεύεται. Όμως ακόμα και ο έρωτας αδυνατεί να είναι η απάντηση στα πάντα.

Επίσημη επιλογή από τα φετινά φεστιβάλ Κανών και Σαν Σεμπαστιάν για ένα ολόφρεσκo φιλμ που αποτυπώνει με ευαισθησία την εύθραυστη εφηβική ηλικία, το πρώτο καρδιοχτύπι και το αναπόφευκτο πέρασμα στην ενηλικίωση.

Η Πόλη και η Πόλη

Tαινία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα. Οι δυο σκηνοθέτες εμπνέονται από τη γενέτειρά τους Θεσσαλονίκη και συνσκηνοθετούν μια ταινία κοφτερή σαν μαχαίρι, δομημένη σε έξι κεφάλαια, έναν πρόλογο και έναν επίλογο.



Γυρισμένη σε μόλις 14 μέρες, με μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνικών συντελεστών, και πολυαγαπημένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών, Η Πόλη και η Πόλη θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου. Μια ταινία «μοναδικής συναισθηματικής καθαρότητας και ασίγαστης δύναμης» που διατρέχει επτά δεκαετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της πικρής εμπειρίας της εβραϊκής της κοινότητας.

Copshop

Διασχίζοντας την έρημο της Νεβάδα ο πανούργος απατεώνας Τέντι Μουρέτο (Φρανκ Γκρίλο) σπάει στο ξύλο την πρωτάρα αστυνομικό Βάλερι Γιάνγκ (Αλέξις Λάουντερ), ώστε να φυλακιστεί και να κρυφτεί από τον επικίνδυνο εκτελεστή Μπομπ Βίντικ (Τζέραλντ Μπάτλερ). Η φυλακή δεν μπορεί να προστατέψει για πολύ τον Μουρέτο, και ο Βίντικ ετοιμάζει την δική του κράτηση, περνώντας το χρόνο του σε κοντινό κελί έως ότου ολοκληρώσει την αποστολή του. Η άφιξη όμως ενός ακόμα εκτελεστή (Τόμπι Χας) θα προκαλέσει ξέφρενο χάος και ο Βίντικ θα πρέπει να φανεί δημιουργικός αν θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά και να διαφύγει από αυτή την εκρηκτική κατάσταση.

Διόνυσος, η Επιστροφή

Μια ταινία του Σπύρου Τσιφτσή. Η συναρπαστική 35ετής πορεία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, από το Μακρύγιαλο Πιερίας ως το πάνθεον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, μέσα από σπάνιο αρχειακό κινηματογραφημένο υλικό, με οδηγό κι αφηγητή τον ίδιο τον Θεόδωρο Τερζόπουλο.

Αγία Έμυ

H Έμυ νιώθει ξένη μέσα στην κλειστή κοινότητα των Φιλιππινέζων Χαρισματικών Καθολικών του Πειραιά, που έχει καλωσορίσει με θέρμη την αδερφή της, την Τερέζα. Όταν η Τερέζα μένει έγκυος, η Έμυ έλκεται από μυστηριώδεις δυνάμεις που κατοικούν μέσα της.













Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr