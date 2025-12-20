Ένα Casio αφιερωμένο στην πρώτη νίκη της Honda στη Φόρμουλα 1

Του Γιάννη Σκουφή

Η Casio συνεργάστηκε με τη Honda για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου μοντέλου της σειράς Edifice, το οποίο αποτίνει φόρο τιμής στην πρώτη νίκη της Honda στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Μεξικού το 1965. Το ECB-2300HR-1A είναι ένα ρολόι γεμάτο λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην εποχή εκείνη, με σαφείς αναφορές στο αγωνιστικό RA272 του Richie Ginther.

Η κάσα διαθέτει κεραμικό δακτύλιο σε απόχρωση Championship White -το χρώμα των αγωνιστικών Honda της δεκαετίας του ’60- και μια κόκκινη λεπτομέρεια περιμετρικά του καντράν, εμπνευσμένη από το ρύγχος του RA272. Ο μικρός δείκτης στο 9, θυμίζει αναλογικό στροφόμετρο της εποχής, ενώ η χρυσή επισήμανση του αριθμού «60» στην κλίμακα υποδηλώνει την επέτειο της νίκης.

Στην πίσω πλευρά υπάρχει χαραγμένο με λέιζερ το λογότυπο της Honda, ενώ το λουράκι εντυπωσιάζει με την λευκή, δερμάτινη εξωτερική του επένδυση, την κόκκινη σουέτ εσωτερικά και μοτίβα που προέρχονται από τεχνικά σχέδια του V12 του RA272. Στο κούμπωμα, μια ακόμα λεπτομέρεια: ο αριθμός «11» του νικητήριου μονοθεσίου μαζί με τη φράση «Veni, Vidi, Vici».

Το ECB-2300HR-1A διαθέτει σύγχρονες λειτουργίες όπως ηλιακή φόρτιση, συνδεσιμότητα Bluetooth, παγκόσμια ώρα, χρονογράφο, αντίστροφη μέτρηση, ημερολόγιο, πολλαπλά ξυπνητήρια και LED φωτισμό υψηλής φωτεινότητας. Το κρύσταλλο είναι από ζαφείρι με αντί-ανακλαστική επίστρωση και οι μεταλλικές βάσεις του λουριού παραπέμπουν σε ανάρτηση αγωνιστικού.

Η τιμή του στην Ιαπωνία είναι 66.000 γιεν, δηλαδή περίπου 390 ευρώ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν θα διατίθεται και σε άλλες αγορές, αλλά ήδη έχουν εμφανιστεί κάποια στο διαδίκτυο με τιμές άνω των 1.000 ευρώ.

