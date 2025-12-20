NBA: Οι Τίμπεργουλβς «δάγκωσαν» τους Πρωταθλητές, Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Μινεσότα λύγισε 112-107 την Οκλαχόμα, με τον ηγέτη τους να πετυχαίνει καθοριστικό τρίποντο, 38.5’’ πριν το τέλος.

Ο Έντουαρντς, ο οποίος απουσίασε στα τελευταία τρία ματς των «Λύκων» μέτρησε 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σκόραρε 35 πόντους.

Η εμφάνιση του ηγέτης τους, δεν έφτασε για τους Θάντερ, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στα τελευταία τρία ματς. Οι Πρωταθλητές είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 24-1 και πλέον είναι στο 25-3!

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12):

Βοστώνη – Μαϊάμι 129-116

Νέα Υόρκη – Φιλαδέλφεια 107-116

Ατλάντα – Σαν Αντόνιο 98-126

Κλίβελαντ – Σικάγο 125-136

Μινεσότα – Οκλαχόμα Σίτι 112-107

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 19-8 Τορόντο 17-11 Βοστώνη 16-11 Φιλαδέλφεια 15-11 Μπρούκλιν 7-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 21-6 Κλίβελαντ 15-14 Σικάγο 12-15 Μιλγουόκι 11-17 Ιντιάνα 6-21

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 15-12 Μαϊάμι 15-13 Ατλάντα 15-14 Σάρλοτ 9-18 Ουάσινγκτον 4-21

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 25-3 Ντένβερ 20-6 Μινεσότα 18-10 Πόρτλαντ 11-16 Γιούτα 10-16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 19-7 Φίνιξ 15-12 Γκόλντεν Στέιτ 13-15 Σακραμέντο 6-21 Λ.Α. Κλίπερς 6-21

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ