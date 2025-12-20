NBA: Οι Τίμπεργουλβς «δάγκωσαν» τους Πρωταθλητές, Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα

Ο Άντονι Έντουαρντς επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων κι οι Τίμπεργουλβς ανάγκασαν τους Θάντερ στην τρίτη φετινή ήττα τους - Τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA.

NBA
AP Photo/Matt Krohn
Η Μινεσότα λύγισε 112-107 την Οκλαχόμα, με τον ηγέτη τους να πετυχαίνει καθοριστικό τρίποντο, 38.5’’ πριν το τέλος.

Ο Έντουαρντς, ο οποίος απουσίασε στα τελευταία τρία ματς των «Λύκων» μέτρησε 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σκόραρε 35 πόντους.

Η εμφάνιση του ηγέτης τους, δεν έφτασε για τους Θάντερ, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στα τελευταία τρία ματς. Οι Πρωταθλητές είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 24-1 και πλέον είναι στο 25-3!

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12):

  • Βοστώνη – Μαϊάμι 129-116
  • Νέα Υόρκη – Φιλαδέλφεια 107-116
  • Ατλάντα – Σαν Αντόνιο 98-126
  • Κλίβελαντ – Σικάγο 125-136
  • Μινεσότα – Οκλαχόμα Σίτι 112-107

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 19-8
  2. Τορόντο 17-11
  3. Βοστώνη 16-11
  4. Φιλαδέλφεια 15-11
  5. Μπρούκλιν 7-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 21-6
  2. Κλίβελαντ 15-14
  3. Σικάγο 12-15
  4. Μιλγουόκι 11-17
  5. Ιντιάνα 6-21

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 15-12
  2. Μαϊάμι 15-13
  3. Ατλάντα 15-14
  4. Σάρλοτ 9-18
  5. Ουάσινγκτον 4-21

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 25-3
  2. Ντένβερ 20-6
  3. Μινεσότα 18-10
  4. Πόρτλαντ 11-16
  5. Γιούτα 10-16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 19-7
  2. Φίνιξ 15-12
  3. Γκόλντεν Στέιτ 13-15
  4. Σακραμέντο 6-21
  5. Λ.Α. Κλίπερς 6-21

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 20-7
  2. Χιούστον 16-8
  3. Μέμφις 13-14
  4. Ντάλας 11-17
  5. Νέα Ορλεάνη 6-22
