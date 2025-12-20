Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: «Αυτοκίνητο την παρέσυρε και τη σκότωσε»

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 62χρονη γυναίκα από τη Λάρισα έχασε τη ζωή της έπειτα από παράσυρση από αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Ευόσμου, υπό συνθήκες που ερευνά η Τροχαία, όταν η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 43χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για την Εύα (Ευανθία) Ανδρέου, η οποία ζούσε στη Θεσσαλονίκη με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά. Η 62χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο 43χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.