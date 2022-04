Το πρόγραμμα του 75oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έχει άρωμα Ελλάδας!

Οι πρεμιέρες και οι ταινίες που θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα στο 75o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

To 75o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ανακοίνωσε το πρόγραμμα του, το οποίο έχει άρωμα Ελλάδας!

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ για φέτος είναι το «Final Cut/Z (Comme Z)» του Μισέλ Χαζαναβίσιους, ενώ στο διαγωνιστικό τμήμα, 18 ταινίες θα κονταροχτυπηθούν για τον Χρυσό Φοίνικα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Ο λόγος για το Crimes of the Future του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε στην Αθήνα σε συμπαραγωγή με την ελληνική εταιρεία Αργοναύτες και το Triangle of Sadness του Ρούμπεν Έστλουντ που γυρίστηκε στην Ηλεία και την Εύβοια (Χιλιαδού) σε συμπαραγωγή με την ελληνική Heretic.

Επίσης, το Dodo του Πάνου Χ. Κούτρα θα κάνει πρεμιέρα στο Cannes Premiere του Φεστιβάλ.

Πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ, αλλά εκτός διαγωνιστικού τμήματος, θα κάνουν επίσης οι πολυσυζητημένες ταινίες Top Gun: Maverick με τον Τομ Κρουζ και η βιογραφική Elvis του Μπαζ Λούρμαν με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του μάνατζερ του Έλβις.

Το 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 28 Μαΐου.



Ακολουθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ





Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

The Almond Tree της Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι

Armageddon Time του Τζέιμς Γκρέι

Boy From Heaven του Ταρίκ Σάλεχ

Broker του Χιροκάζου Κόρε-έντα

Brother and Sister του Αρνό Ντεσπλεσίν

Close του Λούκας Ντοντ

Crimes of the Future του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Decision to Leave του Παρκ Τσαν-γουκ

Eo/Hi-Han του Γέρζι Σκολιμόφσκι

Holy Spider του Αλι Αμπάσι

Leila’s Brothers του Σαΐντ Ρουστάγι

Nostalgia του Μάριο Μαρτόνε

RMN του Κριστιάν Μουντζίου

Showing Up της Κέλι Ράιχαρντ

Stars at Noon της Κλερ Ντενί

Tchaïkovski’s Wife του Κίριλ Σερεμπρένικοφ

Tori and Lokita των αδερφών Νταρντέν

Triangle of Sadness του Ρούμπεν Έστλουντ

Ενα Κάποιο Βλέμμα

All the People I’ll Never Be του Ντάβι Τσού

Beast των Ράιλι Κίου και Τζίνα Γκαμέλ

Burning Days του Εμίν Αλπέρ

Butterfly Vision του Μαξίμ Νακονέτσνι

Corsage της Μαρία Κρούιτσερ

Domingo and the Mist του Αριέλ Εσκαλάντε Μέζα

Joyland του Σαιμ Σαντίκ

Metronom του Αλεξάντρου Μπελκ

Plan 75 της Τσίε Χαγιακάουα

Rodeo της Λόλα Κιβορόν

Sick of Myself του Κρίστοφερ Μπόργκλι

The Silent Twins της Αγκνιέσκα Σμοτσίνσκα

The Stranger του Τομ Ράιτ

Volada Land Χλίνουρ Πάλμασον

The Worst των Λίσε Ακόρα και Ρομάν Γκουερέτ

Cannes Premiere

Nightfall του Μάρκο Μπελόκιο

Nos Frangins του Ρασίντ Μπουσαρέμπ

Dodo του Πάνου Χ. Κούτρα

Irma Vep του Ολιβιέ Ασαγιάς

Εκτος Διαγωνιστικού Τμήματος

Top Gun: Maverick του Τζόζεφ Κοζίνσκι

Elvis του Μπαζ Λούρμαν

Final Cut/Z (Comme Z) του Μισέλ Χαζαναβίσιους

November του Σεντρίκ Χιμένεζ

Three Thousand Years of Longing του Τζορτζ Μίλερ

Mascarade του Νικολά Μπεντό

Ειδικές Προβολές

All That Breathes του Σόνακ Σεν

The Natural History of Destruction του Σεργκέι Λοζνίτσα

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind του Ίθαν Κόεν

Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Hunt του Λι Τζονγκ-τζε

Moonage Daydream του Μπρετ Μόργκεν

Fumer Fait Tousser του Κουεντίν Ντουπιέ





Διαβάστε επίσης



Αεροπλανικά που κόβουν την ανάσα στο νέο τρέιλερ του «Top Gun: Maverick»



Το πρώτο τρέιλερ του Elvis «ζωντανεύει» ξανά τον βασιλιά του rock ‘n’ roll

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr