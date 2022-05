Ο «Ε.Τ. Ο Εξωγήινος» γίνεται 40 και το χρωστάμε στον Χάρισον Φορντ!

Τζωρτζίνα Ντούτση

01/05/2022 07:10

Τον Ιούνιο του 2022 συμπληρώνονται 40 ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του αγαπημένου μας «Ε.Τ. Ο Εξωγήινος» (E.T. the Extra-Terrestrial), της sci-fi ταινίας που συγκίνησε το παγκόσμιο κοινό και καθόρισε την πορεία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Με αφορμή την επέτειο, τον τελευταίο καιρό έρχονται στο φως όλο και περισσότερες ιστορίες και fun facts από τα γυρίσματα και τα παρασκήνια, όπως ότι η 7χρονη τότε, Ντρου Μπάριμορ, άνοιγε κουβέντα με τον Ε.Τ. στο σετ, αφού θεωρούσε ότι ήταν αληθινός!



Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία αποκάλυψε ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ, είναι ότι αν δεν ήταν ο Χάρισον Φορντ, ίσως αυτή τη στιγμή δεν θα γιορτάζαμε τα 40 χρόνια του Ε.Τ. Μάλιστα ο Φορντ αρχικά είχε κάνει και μια cameo εμφάνιση στην ταινία, η οποία στη συνέχεια κόπηκε στο μοντάζ.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν του φετινού Φεστιβάλ Κλασικού Κινηματογράφου (TCM), ο Σπίλμπεργκ περιέγραψε με ποιο τρόπο ο Χάρισον Φορντ βοήθησε στο να γίνει η εμβληματική ταινία Ε.Τ. ο Εξωγήινος.



Ενώ βρισκόταν στην Τυνησία για τα γυρίσματα του Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark), ο σκηνοθέτης θέλησε να παρουσιάσει το σενάριο του Ε.Τ. στην τότε κοπέλα του Φορντ και συγγραφέα, Μελίσα Μάθισον.

Στην αρχή η Μάθισον δεν θέλησε καν να ακούσει τον Σπίλμπεργκ. Στη συνέχεια όμως, χάρη στον Χάρισον Φορντ, όχι μόνο δέχτηκε να μάθει για τον Ε.Τ. αλλά συμφώνησε ενθουσιασμένη να βοηθήσει στο σενάριο της ταινίας!



«Σχεδόν είχα επεξεργαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας και χρειαζόμουν έναν συγγραφέα να γράψει μαζί μου το σενάριο ή να το γράψει με βάση την ιστορία. Η Μάθισον είπε, "Έχω αποσυρθεί από το γράψιμο. Δεν γράφω πια. Δεν με ενδιαφέρει να γράφω πλέον, είναι πολύ δύσκολο".



Τότε πήγα στον Χάρισον και του είπα: "Η κοπέλα σου με απέρριψε. Δεν θέλει να γράψει την επόμενη ταινία μου". Εκείνος μου απάντησε, "Άσε να της μιλήσω εγώ". Της μίλησε και εκείνη ήρθε σε μένα την επόμενη μέρα και μου είπε: "Εντάξει, έκανες τον Χάρισον να ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτό!. Τι είναι αυτό που έχασα;". Νομίζω ότι δεν της είχα διηγηθεί πολύ καλά την ιστορία, έτσι της την είπα ξανά. Συγκινήθηκε πολύ και δεσμεύτηκε ακριβώς εκεί, στην έρημο της Τυνησίας!».



Η Μάθισον τελικά έγραψε το πρώτο προσχέδιο με τίτλο E.T. and Me μέσα σε οχτώ εβδομάδες.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόσωπο του Ε.Τ. ήταν εμπνευσμένο από τον ποιητή Καρλ Σάντμπεργκ, τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ και τον Άλμπερτ Άινσταϊν.



Αν δεν είχε πείσει ο Φορντ την Μάθισον να ακούσει την πρόταση του Σπίλμπεργκ, «ο Ε.Τ. ο Εξωγήινος» μπορεί να μην είχε γυριστεί ποτέ ή η ιστορία να ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που συνέγραψαν τελικά ο Σπίλμπεργκ και η Μάθισον.



Παράλληλα, αν δεν είχε κάνει την ταινία, η ζωή και η πορεία του Σπίλμπεργκ μπορεί να είχε πάρει διαφορετική τροπή.



Κάπως έτσι, οι θαυμαστές της κλασικής ταινίας του 1982, οφείλουν ευγνωμοσύνη στον πρωταγωνιστή δράσης του Ιντιάνα Τζόουνς για την πολύτιμη συμβολή του.





E.T. Ο Εξωγήινος: 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Ζωή Κατσιγιάννη / Newsbomb.gr



Για την ιστορία, το κόνσεπτ της ταινίας βασίστηκε στο φανταστικό φίλο που δημιούργησε ο Σπίλμπεργκ μετά το διαζύγιο των γονιών του το 1960. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου 1982. Έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, ξεπέρασε το ρεκόρ της ταινίας «Star Wars» και έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών, έναν τίτλο που κράτησε για 11 χρόνια!



O E.T. απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς και θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έγιναν ποτέ. Έλαβε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, κερδίζοντας τελικά τέσσερα βραβεία.